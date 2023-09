Unha ollada á escuridade: a ShadowCam da NASA revela o cráter escondido na Lúa

By

A NASA produciu unha imaxe notable dun cráter escondido na Lúa usando unha combinación de fotografías de dúas cámaras diferentes. O cráter, coñecido como cráter Shackleton, reside no polo sur lunar, onde só as dorsais e picos máis altos reciben a luz solar debido á inclinación da Lúa. Esta rexión, envolta principalmente de escuridade, presenta oportunidades para "trampas frías" onde a auga ou o xeo poderían existir escondidos do Sol.

O cráter Shackleton é un reino enigmático que os científicos están ansiosos por explorar máis, xa que parece ser un lugar ideal para a presenza de auga en forma de xeo. A parte media do cráter experimenta temperaturas extremadamente baixas, que non superan os -173 °C (ou -280 °F). Se o vapor de auga resultante dunha colisión de cometas antigos está presente, probablemente estaría conxelado, potencialmente oculto debaixo da superficie.

Para investigar a posibilidade de xeo de auga lunar, os astrónomos chineses planean despregar unha mini sonda voadora para perforar o cráter Shackleton en 2026. Mentres tanto, a NASA está a utilizar un dispositivo especializado, coñecido como ShadowCam, para mirar a escuridade perpetua.

ShadowCam, lanzado nun satélite lunar coreano en agosto de 2022, é máis de 200 veces máis sensible á luz nas rexións sombreadas en comparación con outras cámaras lunares. Captura imaxes da superficie lunar escura aproveitando o "brillo da terra", que é a luz solar reflectida polo noso planeta, iluminando a Lúa. Ademais, utiliza os reflexos da luz solar das montañas e dorsais da Lúa.

Non obstante, ShadowCam enfróntase a retos ao capturar áreas brillantes debido á sobresaturación. Para superar isto, o equipo de ShadowCam ideou unha solución creando un mosaico de imaxes. Ao substituír as rexións sobreexpostas por fotografías doutras cámaras lunares en órbita, xorde un completo mapa visual do terreo e das características xeolóxicas das partes máis brillantes e escuras da Lúa.

Esta revelación abraiante marca un paso significativo para comprender os misterios que se atopan nos escuros recesos da Lúa. Con cada cámara optimizada para condicións de iluminación específicas, as imaxes combinadas crean unha vista sen precedentes da topografía e das características lunares. ShadowCam da NASA continúa coa súa misión de descubrir os segredos que se agochan nas profundidades do noso satélite veciño.

Definicións:

1. Cráter Shackleton: un cráter situado no polo sur lunar, propenso a rexións sombreadas e hábitat potencial de xeo de auga.

2. ShadowCam: unha cámara especializada lanzada pola NASA para capturar imaxes de áreas escuras da Lúa usando os reflexos da luz da terra e da luz solar.

Fontes:

– Artigo orixinal: NASA

– Definicións procedentes de coñecementos xerais