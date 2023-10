A nave espacial Juno revela imaxes abraiantes das lúas de Xúpiter

By

A sonda espacial Juno da NASA captou imaxes impresionantes da lúa de Xúpiter, Io, mostrando a súa actividade volcánica. Ío, ​​o corpo celeste máis volcánico do sistema solar, é coñecido polas súas constantes explosións e é a lúa máis interna de Xúpiter. Juno, que leva máis de sete anos estudando Xúpiter e as súas lúas, completou recentemente a súa órbita número 55, durante a cal obtivo imaxes de primeiro plano de Ío.

As imaxes de Juno representan a superficie volcánica de Ío, con 15 fotogramas que mostran diferentes rexións da lúa. Captadas por Jason Perry da Universidade de Arizona, estas imaxes tamén revelan penachos volcánicos preto da parte inferior dos cadros. A nave espacial achegouse a 7,260 millas da superficie de Ío, o que deu aos científicos unha visión detallada das intrigantes características xeolóxicas da Lúa.

A actividade volcánica de Ío deriva do quecemento das mareas causado polo constante estiramento da Lúa debido á poderosa atracción gravitatoria de Xúpiter. Os científicos estiman que máis de 150 volcáns en Ío están entrando activamente en erupción nun momento dado. Os datos recollidos por Juno contribuirán á comprensión dos procesos volcánicos de Ío e axudarán a planificar futuras misións para explorar as lúas do sistema solar exterior.

Deseñado inicialmente para 32 órbitas, o notable rendemento de Juno levou a unha extensión da misión ata 2025. Estas operacións prolongadas permiten que Juno continúe coa súa exploración das lúas de Xúpiter, proporcionando información valiosa sobre a composición e actividade destes mundos afastados. As imaxes obtidas por Juno servirán como un recurso valioso para próximas misións como o Europa Clipper da NASA, que se lanzará nun futuro próximo, e o Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) da Axencia Espacial Europea, programado para explorar Europa, Ganímedes e Calisto en principios da década de 2030.

Fontes:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry