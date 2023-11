Un novo estudo identifica estratexias para unha comunicación eficaz en equipos virtuais globais

Nun estudo recente publicado no International Journal of Cross Cultural Management, os científicos destacaron varias estratexias que poden mellorar a comunicación e o intercambio de coñecementos en equipos virtuais globais (GVT). A investigación centrouse nos desafíos aos que se enfrontan xestores e empregados de diferentes orixes culturais, lingüísticas e xeográficas ao participar en reunións electrónicas.

Os GVT fixéronse cada vez máis populares, especialmente co aumento das oportunidades de traballo remoto impulsadas pola pandemia de COVID-19. Isto levou aos científicos a explorar como estes equipos diversos poden intercambiar información e coñecementos de forma eficaz entre as fronteiras culturais. O doutor Zakaria, o autor principal do estudo da Universidade de Sharjah, subliña a necesidade de que os individuos axusten o seu comportamento dependendo do contexto específico da comunicación.

O estudo destaca a práctica do cambio de código cultural como un factor significativo no rendemento intercultural eficaz. Ao adaptar os comportamentos lingüísticos e culturais para que se axusten a diferentes normas, os membros do equipo poden salvar as diferenzas culturais e mellorar a comprensión. Os investigadores identifican tres motivacións específicas que impulsan aos individuos a modificar os seus comportamentos comunicativos: a franqueza no discurso, a apertura durante o intercambio de coñecemento e os obxectivos orientados ás tarefas.

A apertura e a simpatía entre os membros do equipo contribúen significativamente á creación de confianza nos GVT. Os investigadores recomendan que os equipos se involucren no intercambio de coñecemento con foco en crear un alto nivel de confianza entre os seus colegas. Ademais, o estudo identifica a importancia de recoñecer as diferenzas entre as culturas comunicativas de contexto alto e de baixo contexto. As culturas de contexto alto enfatizan o contexto e o ton subxacentes nas mensaxes, mentres que as culturas de contexto baixo priorizan a comunicación explícita e directa.

Os resultados deste estudo teñen implicacións prácticas para organizacións multinacionais, membros de equipos virtuais globais e formadores interculturais. Os investigadores suxiren que se poden desenvolver programas de adestramento para educar aos individuos sobre o concepto de cambio de código cultural e proporcionarlles as habilidades necesarias para realizar de forma eficaz en contextos interculturais. Este coñecemento pode mellorar as estratexias de comunicación e impactar positivamente no rendemento do equipo en equipos virtuais globais.

En xeral, o estudo proporciona información valiosa sobre os desafíos e estratexias para unha comunicación eficaz nos GVT. A medida que o traballo remoto segue gañando protagonismo, comprender e abordar as barreiras de comunicación intercultural será esencial para que as organizacións fomenten a colaboración e o éxito en equipos virtuais globais.

FAQ

Que son os equipos virtuais globais (GVT)?

Os equipos virtuais globais (GVT) son equipos de persoas que traballan de forma remota en diferentes países, zonas horarias e orixes culturais utilizando plataformas virtuais como o seu principal medio de comunicación e colaboración.

Que é o cambio de código cultural?

O cambio de código cultural refírese á práctica de adaptar comportamentos lingüísticos e culturais para axustarse a diferentes normas culturais e estilos de comunicación. Implica modificar os propios patróns de comunicación para salvar as diferenzas culturais e mellorar a comprensión nas interaccións interculturais.

Por que é importante a comunicación eficaz nos GVT?

A comunicación eficaz é vital nos GVT para garantir a comprensión, a colaboración e o intercambio de coñecementos entre os membros do equipo de diversas procedencias culturais. Axuda a superar as barreiras lingüísticas, promove a creación de confianza e permite o intercambio de coñecementos e información valiosas.

Como poden as organizacións facilitar unha comunicación eficaz nos GVT?

As organizacións poden facilitar unha comunicación eficaz nos GVT promovendo a apertura, a confianza e a sensibilidade cultural entre os membros do equipo. Ofrecer programas de formación sobre comunicación intercultural e cambio de código cultural tamén pode ser beneficioso para mellorar as estratexias de comunicación e mellorar o rendemento do equipo.