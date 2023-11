Novo artigo: O impacto dos negociadores da xeración actual nas xeracións futuras

Un recente traballo de psicoloxía titulado "Os negociadores da xeración actual realizan os seus intereses a costa das xeracións futuras" arroxou luz sobre a complexa dinámica das negociacións interxeracionais e as importantes consecuencias que teñen nas xeracións futuras. Publicado no Journal of Environmental Psychology, o estudo realizado por investigadores da Universidade de Leuphana Lüneburg e da Universidade de Hildesheim revela unha realidade aleccionadora: os negociadores actuais priorizan os seus intereses inmediatos sobre os das xeracións futuras.

A través dunha serie de cinco experimentos interactivos sociais nos que participaron 524 participantes, os investigadores descubriron que os negociadores actuais tenden a situar as súas propias ganancias a curto prazo por riba dos intereses a longo prazo das xeracións futuras. Mesmo cando os negociadores só tiñan que considerar e recoñecer as preferencias das xeracións futuras sen incorrer en custos persoais, o sesgo cara aos beneficios inmediatos persistiu. Ademais, a investigación descubriu que esta priorización dos intereses presentes sobre os intereses das xeracións futuras continuou aínda cando as consecuencias para as xeracións futuras se fixeron cada vez máis graves.

Estes achados poñen de manifesto a necesidade urxente de intervencións dirixidas a lograr un equilibrio máis equitativo entre os intereses presentes e futuros nas negociacións. Os que toman decisións deben recoñecer as consecuencias a longo prazo das súas accións e asumir a responsabilidade de garantir un resultado xusto para as xeracións futuras. En lugar de centrarse unicamente nos beneficios a curto prazo, os negociadores deberían considerar o impacto potencial das súas decisións sobre o benestar e a sustentabilidade das sociedades futuras.

O estudo serve como un chamamento á acción para os decisores e os responsables políticos, facendo fincapé na importancia de recoñecer e abordar as implicacións de gran alcance das negociacións interxeracionais. Urxe un cambio de mentalidade da gratificación inmediata á sustentabilidade a longo prazo. Ao considerar activamente os intereses e o benestar das xeracións futuras, os negociadores poden axudar a crear un mundo máis equitativo e sostible.

