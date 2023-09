O microbioma intestinal vinculado á saúde dos ósos e ao risco de osteoporose, mostra o estudo

Un estudo recente suxire que o noso microbioma intestinal pode desempeñar un papel na saúde dos nosos ósos e axudar a evitar o risco de osteoporose e fracturas. O estudo, publicado en Frontiers in Endocrinology, explora o campo da "osteomicrobioloxía" e o seu potencial para alterar os microbiomas intestinais para mellorar a saúde ósea.

Investigadores do Hebrew SeniorLife e Hinda e o Arthur Marcus Institute for Aging Research nos Estados Unidos realizaron un estudo sobre homes maiores para identificar factores modificables que contribúen á saúde do esqueleto. Usando imaxes de alta resolución do brazo e da perna, descubriron que certas bacterias tiñan asociacións negativas coa saúde ósea en adultos maiores.

Unha das bacterias, Akkermansia, estivo relacionada coa obesidade, mentres que a bacteria Clostridiales DTU089 foi máis abundante en individuos con menor actividade física e inxestión de proteínas. Estudos anteriores estableceron conexións entre a inxestión de proteínas, a actividade física e a saúde do esqueleto.

O estudo identificou patróns que indican que unha maior abundancia de certa microbiota está asociada a peores medidas de densidade ósea e microarquitectura. Os investigadores propoñen máis estudos para investigar as relacións entre especies bacterianas específicas no intestino e a integridade do esqueleto. Tamén pretenden identificar vías funcionais influenciadas por estas bacterias que poden ter un impacto na saúde ósea.

Aínda que é prematuro concluír se os propios organismos bacterianos teñen efectos directos sobre a saúde do esqueleto, os descubrimentos suxiren que o microbioma intestinal podería ser un obxectivo para influír na saúde do esqueleto no futuro. Algunhas bacterias no intestino poden levar a niveis baixos de inflamación, o que pode afectar a saúde dos ósos.

Comprender a relación entre o microbioma intestinal e a saúde dos ósos podería contribuír ao desenvolvemento de intervencións para previr a osteoporose e as fracturas. Outras investigacións neste campo poden proporcionar información sobre posibles enfoques terapéuticos para mellorar a saúde dos ósos baseados na manipulación do microbioma intestinal.

