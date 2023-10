A microbiota materna xoga un papel crucial no desenvolvemento fetal, mostra o estudo

Nun estudo finlandés recente publicado en BMC Biology, os investigadores descubriron diferenzas significativas na actividade dos xenes no intestino fetal, o cerebro e a placenta dependendo da microbiota da nai e dos compostos producidos por elas. Estes descubrimentos proporcionan probas de que a microbiota materna é crucial para o desenvolvemento e a saúde da súa descendencia.

Antes deste estudo, pouco se sabía sobre os mecanismos e as interaccións entre a microbiota materna e o desenvolvemento fetal. Para investigar isto, os investigadores compararon os fetos de presas de rato normais con aqueles de presas de rato sen xermes que viven nun ambiente estéril. Analizaron a expresión xénica e as concentracións de metabolitos no intestino fetal, o cerebro e a placenta.

Os resultados revelaron diferenzas significativas na expresión xénica entre os fetos de presas de rato sen xermes e normais. No intestino, o sistema inmunitario e os xenes de interacción hóspede-microbio foron menos activos nos fetos das presas sen xermes. Ademais, observáronse diferenzas na expresión dos xenes asociados co desenvolvemento e funcionamento do sistema nervioso no cerebro, así como nos xenes que regulan o embarazo na placenta.

As diferenzas na expresión xénica foron máis pronunciadas nos fetos masculinos, o que suxire que poden ser máis sensibles aos efectos da microbiota materna. Os investigadores tamén descubriron compostos previamente descoñecidos no feto que probablemente sexan microbianos e cruciais para o desenvolvemento individual.

Estase a realizar máis investigacións para investigar a aparición de metabolitos microbianos noutros mamíferos e comprender as implicacións das deficiencias nas interaccións hóspede-microbio durante as primeiras etapas da vida. Os resultados deste estudo poden contribuír a comprender mellor a orixe de certos trastornos e orientar futuras estratexias de prevención e tratamento.

Fontes:

Aleksi Husso et al, Impacts of maternal microbiota and microbial metabolites on fetal intestine, brain, and placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Universidade de Helsinki