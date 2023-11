Novas perspectivas sobre a robusta motilidade das bacterias flaxeladas

As bacterias flaxeladas, como Escherichia coli (E. coli), dependen da rotación dos filamentos flaxelares helicoidais para impulsarse no seu medio. Cada bacteria posúe múltiples flaxelos que xiran xuntos como un feixe helicoidal, o que permite un movemento continuo. Hai tempo que se cre que os motores flaxelares, situados na base destes filamentos, experimentan altas cargas durante a natación bacteriana debido a velocidades de rotación máis baixas. Non obstante, un estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Ciencia e Tecnoloxía de China (USTC) desafiou esta comprensión convencional.

Mediante medicións de par e velocidade, o equipo de investigación, dirixido por Zhang Rongjing e o profesor Yuan Junhua, fixo un descubrimento sorprendente. Descubriron que os motores flaxelares das bacterias conteñen en realidade un conxunto incompleto de unidades do estator, o que elimina a suposición anterior de que os motores están constantemente baixo carga elevada durante a natación. A relación par-velocidade dos motores mantívose aproximadamente constante dentro dun determinado rango de velocidades de rotación, coñecida como velocidade do xeonllo, o que suxire que as condicións de carga non eran tan gravosas como se pensaba anteriormente.

Ademais, os investigadores realizaron experimentos de resurrección motora e investigaron a relación torque-velocidade en diferentes viscosidades. Estes experimentos revelaron que os motores flaxelares estaban baixo carga intermedia, con só a metade das unidades do estator presentes. En ambientes con alta viscosidade, as bacterias nadadoras poden adaptarse aumentando o número de unidades do estator, garantindo que a súa motilidade siga sendo robusta.

Para probar a resistencia da rotación flaxelar, deseñouse unha cámara de microfluídos para cambiar rapidamente a viscosidade. Os resultados demostraron que cando a viscosidade media aumentaba de súpeto, a velocidade de rotación do flaxelar baixou inicialmente pero recuperouse gradualmente. Esta resistencia confirma a capacidade das bacterias flaxeladas para manter a súa motilidade a pesar dos cambios nas condicións de carga.

Estes achados proporcionan unha nova perspectiva sobre o mecanismo detrás da robusta motilidade das bacterias flaxeladas. O conxunto incompleto de unidades do estator nos motores flaxelares permite adaptabilidade e resistencia a diferentes ambientes. Esta comprensión podería ter implicacións en varios campos, incluíndo a microbioloxía e a biotecnoloxía, ao arroxar luz sobre as estratexias que empregan as bacterias para navegar polo seu entorno de forma eficaz.

FAQ

Cal é o principal achado do estudo realizado pola Universidade de Ciencia e Tecnoloxía de China?

Os investigadores descubriron que os motores flaxelares das bacterias conteñen un conxunto incompleto de unidades do estator, desafiando a crenza anterior de que estes motores están constantemente baixo unha alta carga durante a natación.

Como se adaptan as bacterias nadadoras a ambientes con alta viscosidade?

As bacterias nadadoras poden aumentar o número de unidades do estator, o que lles permite adaptarse a ambientes con alta viscosidade e manter a súa motilidade.

Cal é a velocidade do xeonllo?

A velocidade do xeonllo refírese a unha gama de velocidades de rotación nas que o par motor dos motores flaxelares permanece aproximadamente constante.

Por que é importante comprender o mecanismo de rotación flaxelar?

A comprensión do mecanismo da rotación flaxelar proporciona información sobre as estratexias que empregan as bacterias para moverse eficazmente no seu entorno. Este coñecemento pode ter implicacións en diversos campos, incluíndo a microbioloxía e a biotecnoloxía.