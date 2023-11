Novas perspectivas sobre a evolución da ecolocalización en baleas e golfiños

Un estudo recente publicado en Diversity arroxou nova luz sobre o desenvolvemento evolutivo da ecolocalización en baleas dentadas e golfiños. A ecolocalización é unha técnica utilizada por estes animais mariños para navegar e cazar en ambientes submarinos escuros. En lugar de depender dos oídos externos, as baleas e os golfiños emiten sons agudos que rebotan nos obxectos e regresan como ecos, o que lles permite trazar o seu contorno.

A investigación, dirixida por Jonathan Geisler, profesor de anatomía do Instituto Tecnolóxico de Nova York, e Robert Boessenecker, paleontólogo do Museo de Paleontoloxía da Universidade de California, centrouse na análise dunha colección de fósiles que incluía dúas especies antigas de golfiños do xénero Xenorophus. Estas especies son consideradas primeiros membros de Odontoceti, a suborde dos mamíferos mariños que engloba a todas as baleas e golfiños ecolocalizadores.

Os fósiles revelaron que Xenorophus tiña unha asimetría preto do burato, aínda que non tan pronunciada como a observada nas especies modernas ecolocalizadoras. Ademais, o estudo descubriu unha torsión e un desprazamento distintos do fociño en Xenorophus, o que contribuíu a mellorar a audición direccional. Os investigadores compararon esta curva do fociño coas orellas asimétricas dos mouchos, que lles permiten identificar a localización das súas presas en función do son.

Aínda que Xenorophus pode non ser tan hábil para producir sons agudos ou escoitar frecuencias altas como os odontocetos actuais, puido determinar con precisión a localización dos sons. Isto suxire que Xenorophus marcou unha etapa de transición significativa na evolución da ecolocalización en baleas e golfiños.

Os achados tamén subliñan a importancia de estudar a asimetría nos fósiles e destaca o seu papel na adaptación a diferentes ambientes. Aínda que a simetría é un aspecto ben coñecido da bioloxía evolutiva, esta investigación demostra que a asimetría non debe ser ignorada como variación individual ou distorsión xeolóxica.

Realizaranse máis investigacións para examinar outros odontocetos e determinar se a característica de flexión do fociño estaba moi estendida entre as primeiras especies de ecolocalización.

