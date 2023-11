Nova técnica para determinar con precisión o contido de auga en compostos solubles en auga

Investigadores da Facultade de Farmacia da Universidade de Finlandia Oriental desenvolveron un método innovador para determinar con precisión o contido de auga dos compostos solubles en auga. Esta técnica innovadora ten implicacións significativas, especialmente na fabricación de medicamentos onde a dosificación precisa é crucial. O estudo, publicado recentemente en Analytical Chemistry, introduce un enfoque de espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) en estado de solución.

No ámbito da investigación e desenvolvemento farmacéutico, comprender a estrutura e o contido de auga dun composto é vital, xa que inciden directamente nas súas propiedades fisicoquímicas e farmacéuticas. Ademais, o contido de auga inflúe no peso molecular global do composto, xogando un papel fundamental no cálculo da dosificación correcta do medicamento.

Tradicionalmente, utilízanse métodos como a titulación e a termogravimetría para determinar o contido de auga en compostos químicos. Non obstante, estas técnicas adoitan necesitar un pesado preciso, destrución de mostras, coñecementos especializados ou consumen moito tempo.

O método de RMN desenvolvido polos investigadores ofrece unha alternativa sinxela e precisa para medir o contido en auga dos compostos solubles en auga. Os resultados obtidos mediante RMN foron comparables ao contido de auga determinado mediante TGA e cristalografía de raios X, confirmando a súa eficacia.

O equipo tamén fixo un descubrimento notable durante a súa investigación: o contido de auga dos compostos pode cambiar co paso do tempo. A sal sódica do ácido cítrico, por exemplo, transfórmase dunha forma que contén 5.5 moléculas de auga cristalina a outra que contén só 2 moléculas de auga cristalina ao almacenarse.

O método de RMN ofrece varias vantaxes. Require un manexo mínimo da mostra (eliminando a necesidade de pesar con precisión), ofrece medicións aceleradas (que tardan aproximadamente 15-20 minutos por mostra) e permite a recuperación da mostra sen destrución. O método tamén é moi preciso e reproducible.

Cómpre sinalar que o uso dun espectrómetro de RMN require un investimento importante, polo que é un elemento básico nos laboratorios onde se sintetizan novos compostos e produtos farmacéuticos. Este equipo é indispensable para a determinación da estrutura e está dispoñible habitualmente en tales escenarios de investigación.

Con este método de RMN recentemente desenvolvido, os investigadores e os fabricantes farmacéuticos poden agora determinar con máis precisión o contido de auga dos compostos solubles en auga, facilitando a produción de medicamentos máis seguros e eficaces.

