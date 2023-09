Un vínculo potencial entre a COVID-19 e a enfermidade de Alzheimer

By

Un estudo recente arroxou luz sobre un mecanismo molecular potencial que podería explicar os síntomas cognitivos, incluída a "néboa cerebral", que experimentan as persoas infectadas co virus SARS-CoV-2. A investigación tamén suxire unha posible relación entre o COVID-19 e o desenvolvemento ou o empeoramento da enfermidade de Alzheimer.

O estudo, dirixido por Cristina Di Primio e os seus colegas, explorou os efectos da infección por SARS-CoV-2 en células neuronais e modelos de rato. O equipo centrouse nunha proteína chamada Tau, coñecida polo seu papel no desenvolvemento da enfermidade de Alzheimer. Nos individuos con alzhéimer, as moléculas de Tau enredan e agrúpanse nas neuronas.

A investigación revelou que cando o SARS-CoV-2 infecta as células neuronais ou o cerebro do rato, interactúa con Tau, provocando un proceso chamado hiperfosforilación. Este proceso implica a adición de grupos fosfato a Tau en lugares específicos de unión. Curiosamente, a hiperfosforilación observada no estudo reflectiu os patróns de fosforilación observados en pacientes con Alzheimer.

Ademais, os investigadores detectaron un aumento significativo dos niveis de Tau na fracción insoluble das células infectadas, o que indica alteracións patolóxicas na proteína. Non está claro se estes cambios son un resultado directo do virus ou parte dunha resposta de defensa celular.

Aínda que o estudo proporciona información valiosa sobre o vínculo potencial entre COVID-19 e a enfermidade de Alzheimer, é necesaria máis investigación para comprender completamente os mecanismos subxacentes e establecer a relevancia clínica. Non obstante, estes descubrimentos destacan a importancia de seguir investigando os efectos neurolóxicos a longo prazo da COVID-19.

En xeral, este estudo contribúe ao crecente corpo de evidencias que suxiren que a infección por COVID-19 pode ter implicacións máis aló dos síntomas respiratorios. A interacción entre SARS-CoV-2 e Tau suscita posibilidades intrigantes para futuras investigacións e desenvolvemento de intervencións terapéuticas.

