Insights máis profundos sobre o burato de ozono antártico: descubrindo factores complexos

Un estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Otago arroxou nova luz sobre o burato de ozono antártico e o seu tamaño e profundidade persistentes nos últimos catro anos. Ao contrario da crenza popular, os clorofluorocarbonos (CFC) poden non ser os únicos responsables do alarmante esgotamento do ozono.

O estudo, publicado en Nature Communications, examinou os cambios mensuais e diarios dos niveis de ozono en varias altitudes e latitudes no buraco de ozono antártico entre 2004 e 2022. A autora principal Hannah Kessenich, doutora. candidato do Departamento de Física, revelou que o buraco de ozono non só se expandiu na área, senón que tamén se fixo significativamente máis profundo durante a primavera en comparación con hai case dúas décadas.

Os investigadores estableceron conexións sorprendentes entre a diminución do ozono e os cambios no aire que entra no vórtice polar sobre a Antártida. Isto suxire que os recentes grandes buracos de ozono non se poden atribuír unicamente aos CFC. Aínda que o Protocolo de Montreal sobre Substancias que Esgotan a Capa de Ozono regula a produción e o consumo de produtos químicos que esgotan o ozono desde 1987, o estudo destaca a presenza doutros factores complexos que contribúen ao buraco de ozono.

Kessenich subliñou que, aínda que se logrou avances significativos para abordar o esgotamento do ozono relacionado cos CFC, o burato de ozono antártico estivo entre os máis grandes rexistrados nos últimos tres anos, e dous dos cinco anos anteriores tamén experimentaron un tamaño notable. De feito, o burato de ozono de 2023 xa superou o tamaño dos tres anos anteriores, cubrindo máis de 26 millóns de km2, case o dobre da superficie da Antártida.

Comprender a variabilidade do ozono é fundamental debido á súa importante influencia no clima do hemisferio sur. O burato de ozono antártico interactúa co delicado equilibrio atmosférico, afectando os patróns dos ventos e o clima da superficie, que poden ter repercusións locais. Kessenich explicou que, aínda que o burato de ozono está separado dos efectos dos gases de efecto invernadoiro sobre o clima, xoga un papel integral na distribución da luz UV e no almacenamento de calor na atmosfera.

Abordando as preocupacións sobre os raios UV extremos, Kessenich asegurou aos individuos en Nova Zelanda que o buraco de ozono antártico xeralmente non se estende por riba do país, xa que está situado principalmente directamente sobre a Antártida e o Polo Sur. Isto pon aos neozelandeses un menor risco de aumentar a exposición aos UV.

En xeral, este estudo serve como recordatorio de que a complexa dinámica do buraco de ozono antártico require un seguimento e comprensión continuos. Aínda que a regulación dos CFC deu resultados positivos, é esencial investigar e abordar os factores multifacéticos en xogo para xestionar e mitigar eficazmente o impacto do buraco de ozono no clima e os patróns meteorolóxicos rexionais.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que causa o burato de ozono antártico?

O buraco de ozono antártico atribúese principalmente á presenza de clorofluorocarbonos (CFC) e outras substancias que agotan a capa de ozono. Non obstante, este estudo recente suxire que factores complexos ademais dos CFC tamén poden contribuír ao burato de ozono.

2. O buraco de ozono foi mellorando?

Aínda que o Protocolo de Montreal regulou con éxito a produción e o consumo de produtos químicos que agotan o ozono, o estudo revela que o buraco de ozono antártico mantívose notablemente grande nos últimos catro anos e mesmo superou os récords anteriores en tamaño.

3. Como afecta o buraco de ozono ao clima?

O buraco de ozono ten efectos augas abaixo sobre os patróns de vento e o clima superficial do hemisferio sur. Pode afectar ás condicións meteorolóxicas locais e ten implicacións para a distribución da calor na atmosfera.

4. Existe o risco de aumentar a exposición aos UV debido ao buraco de ozono?

Aínda que o buraco de ozono pode causar niveis extremos de UV na Antártida, xeralmente non se estende significativamente por riba de rexións como Nova Zelanda. Os individuos destas áreas non deben preocuparse por aplicar protector solar adicional debido ao impacto directo do buraco de ozono.

[Fonte: Universidade de Otago]