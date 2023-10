As persoas con VIH con maior risco de reinfección por COVID-19, segundo o estudo

Un novo estudo liderado polos Centros para o Control e a Prevención de Enfermidades (CDC) revela que as persoas con VIH (PWH) teñen taxas máis altas de reinfección por COVID-19 en comparación coas persoas sen VIH (PWOH).

O estudo, publicado en Emerging Infectious Diseases, analizou os datos de 453,587 adultos de Chicago que estaban infectados con SARS-CoV-2 desde a súa infección inicial ata maio de 2022. Os investigadores examinaron os resultados das probas de COVID-19 e os rexistros de vacinación relacionados co VIH/SIDA de Chicago. Sistema de notificación da SIDA.

O estudo descubriu que o 5.3% dos individuos con COVID-positivo experimentaron reinfección, incluíndo o 6.7% de PWH e o 5.2% de PWOH. PWH tivo unha taxa de reinfección de 66 por cada 1,000 persoas-ano, superior á de 50 por 1,000 persoas-ano entre os PWOH. Despois de axustarse a outros factores, o PWH tivo unha taxa significativamente maior de reinfección por COVID-19 (1.46 por cada 1,000 persoas-ano) en comparación co PWOH.

Observouse que entre os individuos que experimentaron a reinfección, o PWH tendía a ser máis vello (cunha idade media de 43 anos) en comparación co PWOH (cunha idade media de 36 anos). PWH tamén tiña máis probabilidades de ser homes (79.3% fronte a 40.9%) e negros (53.7% fronte a 27.0%). Ademais, PWH tiña unha maior probabilidade de recibir a serie de vacinas primarias contra a COVID-19 e o reforzo en comparación co PWOH (31.8 % fronte a 22.1 %). Curiosamente, unha porcentaxe menor de PWH non estaba vacinada no momento da súa primeira infección en comparación co PWOH (87.5% fronte a 91.0%).

O estudo destaca a importancia da PWH seguindo o calendario de vacinación recomendado contra a COVID-19, incluída a recepción de doses de reforzo, para mitigar o risco de reinfección por SARS-CoV-2. Dos residentes que recibiron a vacina antes da súa primeira infección, o 54.2% completara a serie primaria de vacinas Pfizer/BioNTech. Entre os individuos que experimentaron a reinfección, o 39.6% completara a serie primaria pero aínda non recibira un reforzo.

Independentemente da onda variante e do trimestre natural, o PWH mostrou constantemente unha maior taxa de reinfección que o PWOH. A maior incidencia de reinfección entre PWH ocorreu durante o predominio da cepa Omicron, con 50 casos por cada 1,000 persoas-ano. En xeral, houbo un exceso de 16 reinfeccións por cada 1,000 persoas-anos entre os PWH.

Para previr as reinfeccións por SARS-CoV-2, os autores subliñan que o PWH debe cumprir o calendario recomendado de vacinas contra a COVID-19, incluídas as doses de reforzo.

