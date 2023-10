O estudo revela que a afiliación relixiosa non afecta o uso da pornografía en liña en Alemaña

Un estudo recente publicado nos Archives of Sexual Behavior explorou a relación entre a afiliación relixiosa e o uso de pornografía en liña en Alemaña. Os investigadores utilizaron datos do panel de seguimento web combinados con datos de enquisas para obter información sobre os comportamentos en liña de diferentes grupos relixiosos.

Ao contrario de estudos anteriores que suxerían unha forte correlación entre a relixiosidade e o uso de pornografía, os resultados indican que os católicos alemáns, os protestantes e os non afiliados relixiosamente teñen unha probabilidade similar de usar pornografía en liña. Por outra banda, os membros de relixións minoritarias, como os musulmáns ou os cristiáns ortodoxos, teñen menos probabilidades de participar na pornografía en liña.

O estudo tamén revelou resultados contrastantes en comparación coa investigación realizada noutros países. En Alemaña, ser protestante ou católico non reduce significativamente a probabilidade de usar pornografía en liña, a diferenza de países como Estados Unidos. Os investigadores especulan que esta diferenza pode ser atribuída ás actitudes comparativamente máis liberais dos cristiáns alemáns.

Unha limitación das investigacións anteriores sobre este tema é que se baseou en gran medida na autoinforme mediante enquisas, que poden estar suxeitas a sesgos e imprecisións. O uso de datos do panel de seguimento web proporciona unha medición máis obxectiva e precisa do comportamento en liña das persoas, incluído o uso de pornografía.

Os investigadores suxiren que os resultados deste estudo desafían as suposicións anteriores e destacan a importancia de utilizar métodos alternativos, como o seguimento web, para estudar temas sensibles como a pornografía en liña. Ao depender dos datos de seguimento web, os investigadores poden evitar as limitacións asociadas aos datos autoinformados, garantindo unha comprensión máis completa das actividades reais en liña das persoas.

En xeral, este estudo contribúe á nosa comprensión da relación entre a afiliación relixiosa e o uso de pornografía en liña en Alemaña. Destaca a necesidade dunha investigación matizada que teña en conta as diferenzas culturais e relixiosas á hora de examinar tales comportamentos.

Fonte: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

