Propiedades mecánicas de nanoribbons MoS2 de capa única Exploráronse cun novo método de medición

Científicos de Xapón e China realizaron un estudo sobre as propiedades mecánicas de nanocintas de disulfuro de molibdeno (MoS2) dunha soa capa con bordos de butaca. O equipo utilizou a microscopía electrónica de transmisión in situ para investigar o módulo de Young dos nanoribons en función da súa anchura.

Os investigadores descubriron que o módulo de Young dos nanocintos variaba inversamente coa súa anchura, observando unha maior rixidez da unión para os bordos da cadeira. Os seus descubrimentos, publicados na revista Advanced Science, contribúen a unha mellor comprensión da resposta mecánica dos nanoribons, que é crucial para a súa aplicación en dispositivos electrónicos, sensores e catalizadores.

Tradicionalmente, os cristais de cuarzo utilizáronse como resonadores mecánicos na tecnoloxía de sensores. Non obstante, hai un interese crecente en nanomateriais avanzados como nanocintas de MoS2 dunha soa capa polo seu potencial como resonadores finos. Comprender as propiedades físicas e químicas dos bordos das nanocintas é clave para a súa implementación práctica nestes dispositivos.

Para medir as propiedades mecánicas dos nanoribons, os investigadores desenvolveron un novo método de medición micromecánica que incorporou un resonador de extensión de lonxitude (LER) baseado en cuarzo nun soporte de microscopía electrónica de transmisión (TEM) in situ. Este método permitiu medicións de alta precisión estimando a constante de resorte equivalente dos nanocintos en función dos cambios na frecuencia de resonancia do LER.

Ao despegar a capa máis externa dunha multicapa de MoS2 usando unha punta de wolframio, os investigadores obtiveron unha nanocinta de MoS2 dunha soa capa cunha estrutura de bordo de butaca. Determinaron o ancho e a lonxitude da nanoricinta a partir de imaxes TEM e utilizaron o cambio de frecuencia do LER para calcular o módulo de Young.

O estudo revelou que o módulo de Young dos nanocintos variaba dependendo da súa anchura. Para as cintas máis anchas, o módulo mantívose constante, mentres que para as cintas máis estreitas de menos de 3 nm de ancho, aumentou a medida que o ancho diminuía. Os investigadores atribuíron isto a unha maior rixidez da unión nos bordos en comparación co interior.

Os cálculos da teoría funcional da densidade apoiaron as súas observacións, indicando que a estrutura do bordo da butaca dos nanocintos produciu un aumento da forza do bordo debido ao pandeo dos átomos de Mo e á transferencia de electróns aos átomos S.

Comprender as propiedades mecánicas das nanocintas de MoS2 ten importantes implicacións para o deseño de resonadores mecánicos ultrafinos a nanoescala. Estes achados poderían abrir o camiño para o desenvolvemento de nanosensores integrados en dispositivos cotiáns, como teléfonos intelixentes e reloxos, que permiten o seguimento en tempo real do medio ambiente e proporcionan valores numéricos para o sentido do gusto e do olfacto.

Fonte: Chunmeng Liu et al, Stiffer Bonding of Armchair Edge in Single-Layer Molybdenum Disulfide Nanoribbons, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477