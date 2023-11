O impacto sen precedentes da erupción do volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai na estratosfera

A erupción do volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai o 15 de xaneiro de 2022 tivo consecuencias de gran alcance máis aló da destrución inmediata causada polos tsunamis en varios países. Un estudo recente realizado pola Escola de Enxeñaría e Ciencias Aplicadas de Harvard John A. Paulson (SEAS) e a Universidade de Maryland revela que a erupción alterou significativamente a química e a dinámica da estratosfera, o que provocou perdas récord na capa de ozono en toda a capa de ozono. o hemisferio sur.

A erupción inxectou unha cantidade extraordinaria de vapor de auga -uns 300 mil millóns de libras- na estratosfera típicamente seca. Esta introdución repentina de vapor de auga colocou a estratosfera nun territorio descoñecido, xa que ningunha erupción volcánica anterior na historia dos satélites rexistrada liberara un volume tan masivo de vapor de auga á atmosfera.

A inxección de vapor de auga, xunto co dióxido de xofre emitido polo volcán, desencadeou unha cadea de eventos na química atmosférica. O dióxido de xofre produciu aerosois de sulfato, o que facilitou que se producisen novas reaccións químicas. Estas reaccións químicas, unidas á presenza de vapor de auga, provocaron cambios xeneralizados nas concentracións de gases e compostos, incluído o ozono.

O impacto sobre a capa de ozono foi máis pronunciado nove meses despois da erupción, e o esgotamento do ozono alcanzou niveis sen precedentes en outubro. Os cambios de temperatura, circulación e concentracións de varios compostos tiveron efectos de gran alcance na estratosfera, facendo desta erupción a maior explosión xamais rexistrada na atmosfera.

Para avanzar, os investigadores planean seguir monitorizando o impacto do volcán ao longo de 2023 e máis aló. Espérase que os niveis elevados de vapor de auga persistan na estratosfera durante varios anos, o que pode amplificar as perdas de ozono na Antártida a medida que o vapor se move dos trópicos ao polo do hemisferio sur.

Esta investigación innovadora arroxa luz sobre as consecuencias de gran alcance das erupcións volcánicas e destaca a necesidade dun seguimento e comprensión continuados do seu impacto na nosa atmosfera e clima. Ao estudar estes eventos, os científicos poden anticipar e mitigar mellor os seus efectos, salvagardando finalmente o delicado equilibrio do noso medio ambiente.

FAQ

P: Que é a estratosfera?

A estratosfera é unha capa da atmosfera terrestre situada a uns 8-30 quilómetros sobre a superficie. É onde reside a capa protectora de ozono.

P: Como afectou a estratosfera a erupción do volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai?

A erupción inxectou unha enorme cantidade de vapor de auga na estratosfera, provocando cambios significativos na súa dinámica e química. Estes cambios provocaron perdas sen precedentes na capa de ozono en todo o hemisferio sur.

P: Que son os aerosois de sulfato?

Os aerosois de sulfato son pequenas partículas compostas por compostos de sulfato. Xogan un papel crucial na química atmosférica e poden afectar o clima e a calidade do aire.

P: Canto tempo persistirán os niveis elevados de vapor de auga na estratosfera?

Espérase que o vapor de auga permaneza elevado na estratosfera durante varios anos, o que pode amplificar as perdas de ozono na Antártida mentres se move cara ao polo do hemisferio sur.

P: Por que é importante comprender o impacto das erupcións volcánicas na atmosfera?

Estudar o impacto das erupcións volcánicas na atmosfera axuda aos científicos a anticipar e mitigar mellor os efectos destes eventos. Tamén contribúe á nosa comprensión do cambio climático, da calidade do aire e do delicado equilibrio do noso medio ambiente.