Novas perspectivas sobre a validación do conxunto de datos de espesor óptico do aerosol MERRA-2 en China

Científicos do Instituto de Investigación de Información Aeroespacial (AIR) da Academia Chinesa de Ciencias publicaron recentemente un estudo en Atmosphere, que arroxa luz sobre a validación do conxunto de datos MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) en China. Este conxunto de datos, coñecido como Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications versión 2, é crucial para os estudos climáticos, a modelización atmosférica, o seguimento da calidade do aire e a investigación ambiental.

Un dos retos aos que se enfronta na validación do conxunto de datos MERRA-2 AOT en China é a distribución desigual e escasa da Rede Robótica de Aerosol (AERONET) na rexión. Para superar isto, os científicos estableceron a National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). Esta rede ten como obxectivo mellorar o proceso de validación e proporcionar información máis precisa sobre o rendemento do conxunto de datos.

Os resultados da validación de SIAVNET revelaron achados interesantes sobre a precisión do conxunto de datos MERRA-2 AOT en varias condicións. O conxunto de datos mostra unha maior precisión cando o AOT é inferior a 1.0, cunha pendente de 0.712 e un valor R-cadrado de 0.584. Non obstante, a porcentaxe de pares de datos que cumpren o requisito mínimo do Sistema Global de Observación do Clima (GCOS) é inferior ao 60 %, o que indica a necesidade de melloras.

Ademais, o estudo destaca que a calidade da simulación AOT de MERRA-2 varía en función da altitude e da estación na China. A calidade da simulación é menor a altitudes máis altas que a altitudes máis baixas. Ademais, a calidade da simulación depende da estación, sendo o rendemento máis baixo observado durante a primavera. Non obstante, a calidade mellora paulatinamente nas estacións seguintes, observando a maior calidade no inverno. A presenza de aerosol de po durante a primavera pode contribuír á baixa calidade da simulación.

Os esforzos de validación facilitados por SIAVNET son cruciais para garantir a fiabilidade do conxunto de datos MERRA-2 AOT en China. Estes descubrimentos permiten aos científicos comprender mellor as limitacións do conxunto de datos, especialmente en rexións con diferentes cargas de aerosois e altitudes, así como as variacións estacionais. Pódense conseguir estudos climáticos precisos, modelado atmosférico, vixilancia da calidade do aire e investigación ambiental coa mellor comprensión do rendemento do conxunto de datos na rexión.

FAQ:

P: Cal é o conxunto de datos MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT)?

R: O conxunto de datos MERRA-2 AOT é un recurso valioso en estudos climáticos, modelado atmosférico, vixilancia da calidade do aire e investigación ambiental. Combina información de múltiples instrumentos de satélite e modelos numéricos, proporcionando información valiosa para os científicos.

P: Que é SIAVNET?

R: SIAVNET significa National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network. É unha iniciativa establecida para mellorar a validación do conxunto de datos MERRA-2 AOT en China abordando o desafío da distribución desigual e escasa das redes de monitorización de aerosois na rexión.

P: Cales son as conclusións do estudo?

R: O estudo revela que a precisión do conxunto de datos MERRA-2 AOT depende da carga de aerosol na atmosfera. Tamén destaca as variacións no rendemento do conxunto de datos en función da altitude e da estación, con menor calidade de simulación observada en altitudes máis altas e durante a tempada de primavera.

P: Por que son importantes estes achados?

R: Estes achados proporcionan información valiosa sobre as limitacións do conxunto de datos MERRA-2 AOT en China. Ao comprender o rendemento do conxunto de datos en diferentes condicións, os científicos poden garantir estudos climáticos, modelado atmosférico, seguimento da calidade do aire e investigación ambiental máis precisos na rexión.