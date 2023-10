Asteroide 33 Polyhymnia: Unha entidade misteriosa e ultradensa

By

Investigadores da Universidade de Arizona en Tucson fixeron un descubrimento desconcertante mentres estudaban o asteroide 33 Polyhymnia. Este asteroide, que recibe o nome da musa grega dos himnos sagrados, espertou o interese dos astrofísicos pola súa incrible densidade. De feito, 33 Polyhymnia é tan densa que os científicos supoñen que pode estar composta por elementos que non se atopan na táboa periódica.

A posibilidade de que os asteroides teñan composicións descoñecidas na Terra é particularmente significativa para aqueles que participan nos esforzos de minería espacial. As empresas interesadas en extraer asteroides para obter metais preciosos como o ouro considerarían moi intrigante a existencia destes elementos.

Nun estudo publicado en The European Physical Journal Plus, os investigadores clasificaron 33 Polyhymnia como un obxecto compacto ultradenso (CUDO) e descubriron que ten unha densidade medida superior a calquera elemento coñecido na Terra. Eles especulan que este asteroide pode estar composto por elementos superpesados ​​que previamente non foron identificados polos humanos.

A densidade destes elementos hipotéticos sería aínda maior que a do osmio, que actualmente é o elemento estable natural máis denso coñecido. Cun número atómico de arredor de 164, estes elementos superarían en densidade ao osmio.

O equipo da Universidade de Arizona explorou as propiedades dos elementos con números atómicos superiores aos da táboa periódica. Aínda que examinaron elementos como o osmio e outros que foron producidos artificialmente con números atómicos máis altos, non foron capaces de atopar ningún con densidades de masa que puidesen explicar as observacións feitas en 33 Polyhymnia.

Os investigadores propuxeron que se os elementos superpesados ​​son o suficientemente estables, poderían existir potencialmente dentro dos núcleos de asteroides densos como 33 Polyhymnia. Isto abre posibilidades fascinantes para unha maior exploración e comprensión da composición dos asteroides no noso sistema solar.

Os esforzos recentes da NASA para estudar e obter mostras de asteroides aliñan cos descubrimentos da Universidade de Arizona. A recuperación exitosa da primeira mostra de asteroide do asteroide Bennu, así como o lanzamento da nave espacial Psyche para estudar o asteroide metálico Psyche, subliña a importancia de investigar estes corpos celestes. Estas misións poderían proporcionar información valiosa sobre a formación e composición dos asteroides, arroxando luz sobre a historia temperá do noso sistema solar.

