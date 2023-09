Testemuña das espectaculares auroras boreais en Irlanda e Irlanda do Norte

As auroras boreais, unha das exhibicións naturais máis abraiantes do mundo, pódense ver en varios lugares de Irlanda e Irlanda do Norte. Aínda que non hai garantías de presenciar este magnífico espectáculo de luces, o próximo equinoccio do 23 de setembro pode ofrecer unha mellor oportunidade, segundo David Moore, editor da revista Astronomy Ireland. As condicións do campo magnético terrestre e a inclinación do planeta durante este tempo aumentan a posibilidade de ver a aurora.

A costa norte rural de Irlanda do Norte considérase un dos mellores lugares para observar as luces, xa que non hai luces da cidade ao lonxe e a vista dá ao océano Atlántico. Mayo, que tamén ten vistas ao océano, é outro bo lugar para ver as auroras boreais. Non obstante, os ceos despexados son esenciais para ver desde calquera lugar do país.

O proceso da aurora comeza con erupcións solares sobre o sol, que liberan miles de millóns de toneladas de radiación ao espazo. Estas partículas atómicas chegan á atmosfera terrestre despois de aproximadamente dous días e son arrastradas cara aos polos norte e sur polo campo magnético terrestre. Cando chocan con átomos e moléculas da atmosfera, xeran cores vibrantes que caracterizan as auroras boreais.

A intensidade das luces depende da actividade das partículas, formando unha típica forma oval ao redor do Polo Norte. En casos raros, cando hai unha gran explosión solar, o anel se expande e pode chegar ata o sur ata Irlanda. Para aumentar as posibilidades de ver a aurora, é fundamental estar lonxe das luces creadas polo home. Vivir nunha cidade ou cidade só pode ofrecer unha visión das principais pantallas, mentres que os lugares máis escuros do campo ofrecen unha mellor vista.

Astronomy Ireland ten un servizo de alerta de auroras, que ofrece actualizacións diarias sobre as condicións do ceo e a posibilidade de ver as auroras boreais. É importante ter en conta que a aurora pódese ver en calquera momento da noite, con duracións que van dende unhas horas ata toda a noite.

Aínda que as condicións meteorolóxicas en Irlanda adoitan presentar desafíos, os próximos anos son prometedores para presenciar as auroras boreais, xa que a actividade do sol está prevista para o seu máximo en 2025. Así que, manteña un ollo no ceo e espera noites despexadas para experimentar este asombro. fenómeno natural inspirador.

Fontes:

– Revista Astronomy Ireland