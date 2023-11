O impacto imprevisto da minería dos fondos mariños nas medusas: un descubrimento sorprendente

A minería dos fondos mariños, unha industria emerxente destinada a extraer minerais preciosos de "nódulos" metálicos no fondo do océano, suscitaron preocupacións entre os científicos mariños sobre o seu posible dano para a vida das profundidades mariñas. Un experimento recente realizado para avaliar os efectos da actividade mineira sobre os organismos mariños revelou impactos inesperados sobre as medusas comúns, arroxando luz sobre as consecuencias de gran alcance da minería dos fondos mariños.

O estudo, publicado na revista Nature Communications, centrouse nas medusas casco e utilizou tanques especializados nun buque de investigación para simular as condicións xeradas polas operacións mineiras. Os científicos descubriron que estas criaturas xelatinosas mostraban unha notable sensibilidade aos penachos de sedimentos, que imitan as perturbacións causadas polas actividades mineiras no fondo do mar. As medusas mostraron unha resposta elevada á presenza de sedimentos, con implicacións para a súa supervivencia e benestar.

Aínda que as empresas mineiras argumentan que a minería dos fondos mariños ofrece un enfoque máis respectuoso co medio ambiente para a extracción de minerais que a minería terrestre, os científicos mariños seguen preocupados polo seu impacto potencial en ecosistemas pouco estudados. O océano profundo segue en gran parte sen explorar e as consecuencias da minería dos fondos mariños sobre a vida mariña, especialmente as que habitan a columna de auga, aínda non se comprenden completamente.

A investigadora principal, a doutora Helena Hauss, do instituto de investigación noruegués Norce, fixo fincapé na importancia do estudo experimental, afirmando que se seleccionou un organismo distribuído globalmente para reproducir as condicións do mundo real e avaliar os efectos sobre a vida mariña de forma integral.

Na realización da súa investigación, os científicos tiveron que traballar en circunstancias únicas debido á sensibilidade da medusa á luz. Por iso, os experimentos realizáronse pola noite nun laboratorio escuro a bordo do buque de investigación. Os investigadores crearon tanques rotativos que reproducían a perturbación e circulación de sedimentos na auga causada polos vehículos submarinos utilizados na extracción de minerais.

O experimento, parte do proxecto europeo iAtlantic, revelou resultados interesantes. Cando as medusas foron expostas ao sedimento e se cubriron, producían unha cantidade excesiva de moco como resposta protectora. Este mecanismo defensivo de uso intensivo de enerxía desviaba os recursos da alimentación e do movemento, afectando a súa condición física xeral. Unha análise adicional das mostras tomadas das medusas indicaron signos de estrés agudo, incluíndo a activación de xenes asociados á cicatrización de feridas.

Estes achados subliñan a vulnerabilidade das medusas casco e outras criaturas na columna de auga. Os seus corpos delicados e xelatinosos están adaptados á seguridade da rexión de augas medias, onde a transparencia e a bioluminiscencia xogan un papel vital na comunicación. É probable que as condicións alteradas derivadas das actividades mineiras de profundidade mariña perturben os ecosistemas nos que evolucionaron estes organismos.

Está claro que unha investigación adicional e unha avaliación coidadosa dos posibles impactos son cruciais antes de participar en operacións mineiras a gran escala do fondo mariño. Os científicos, os responsables políticos e as partes interesadas da industria deben colaborar para obter unha comprensión integral das consecuencias a longo prazo para garantir a protección dos nosos delicados ecosistemas mariños.

Preguntas máis frecuentes (FAQ):

1. Que é a minería dos fondos mariños?

A minería dos fondos mariños é o proceso de extracción de minerais valiosos, como "nódulos" metálicos, do fondo do océano.

2. Que son as medusas casco?

As medusas casco son animais xelatinosos que se atopan nos océanos de todo o mundo, habitando profundidades de varios miles de metros.

3. Por que os científicos mariños están preocupados pola minería dos fondos mariños?

Os científicos mariños preocúpanse polo dano potencial aos ecosistemas mariños que aínda están en gran parte sen explorar, xa que as consecuencias da minería dos fondos mariños para a vida mariña seguen sendo pouco coñecidas.

4. Como avaliou o experimento recente os efectos da minería dos fondos mariños nas medusas?

O experimento utilizou tanques especializados para simular penachos de sedimentos inducidos pola minería, o que provocou que as medusas produzan cantidades excesivas de moco protector, desviando a enerxía de actividades vitais como a alimentación e o movemento.

5. Cales foron os achados inesperados do experimento?

O experimento revelou a sensibilidade das medusas aos sedimentos e o seu impacto nas súas respostas fisiolóxicas, o que indica que a minería dos fondos mariños pode ter consecuencias imprevistas para os delicados organismos mariños.

6. Cales son as posibles consecuencias da explotación mineira dos fondos mariños sobre as medusas e outros habitantes da columna de auga?

A interrupción das súas condicións evolucionadas, como a transparencia da auga e a bioluminiscencia, poderían poñer en perigo a supervivencia e as capacidades de comunicación destes organismos.

7. Por que son necesarias máis investigacións antes das explotacións mineiras a gran escala dos fondos mariños?

É esencial obter unha comprensión integral das consecuencias a longo prazo da explotación mineira dos fondos mariños para garantir a protección dos ecosistemas mariños e evitar danos irreversibles.