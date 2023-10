Sky High Pollution: rastros de lixo espacial atopados na estratosfera terrestre

Os científicos que analizan os datos recollidos dun avión de investigación na estratosfera fixeron un descubrimento sorprendente: pequenos anacos de metal e elementos exóticos de naves espaciais descartadas. A investigación, realizada pola National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), xunto coa Universidade de Purdue e a Universidade de Leeds, atopou aluminio e outros metais incrustados en aproximadamente o 10% das partículas da estratosfera. Entre os elementos máis inesperados estaban o niobio e o hafnio, que son elementos raros que normalmente non se atopan nesta rexión da atmosfera. O misterio da súa orixe resolveuse cando os elementos remontáronse a satélites e foguetes impulsores, que os usan en aliaxes resistentes á calor e de alto rendemento.

A investigación utilizou un instrumento especializado chamado PALMS (Análise de partículas por espectrometría láser) instalado nun avión de investigación para recoller e analizar químicamente partículas individuais de aire. O estudo, publicado nos Proceedings of the National Academy of Sciences, tiña como obxectivo estudar as partículas de aerosol na estratosfera. A estratosfera, a segunda capa da atmosfera terrestre, alberga a capa de ozono, que protexe o planeta da luz ultravioleta nociva.

Aínda que a cantidade de contaminación procedente do lixo espacial pode parecer pequena, con máis de 5,000 satélites lanzados nos últimos cinco anos e a expectativa de que a maioría deles finalmente volvan entrar na atmosfera, hai que entender como isto afectará aos aerosois estratosféricos. OrbitingNow, unha organización que rastrexa obxectos no espazo exterior, supervisa actualmente uns 8,000 obxectos na órbita terrestre baixa que acabarán por arder na atmosfera.

Esta investigación destaca o impacto non visto da exploración espacial no medio ambiente terrestre e a importancia da eliminación responsable dos restos espaciais. Comprender como afecta o lixo espacial a nosa atmosfera é fundamental tanto para a protección do noso planeta como para o desenvolvemento sostible da tecnoloxía espacial.

Fontes:

- The Weather Channel e NOAA [sen URL]

– Actas da Academia Nacional de Ciencias [sen URL]