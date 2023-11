By

Un equipo de astrónomos foi testemuña recentemente dun evento cósmico extraordinario que deixou perplexos a científicos de todo o mundo. Este fenómeno raro, coñecido como un transitorio óptico azul rápido luminoso (LFBOT), observouse por primeira vez e deixou aos investigadores en busca de respostas.

O LFBOT, chamado "Diaño de Tasmania", ocorreu nunha galaxia veciña a aproximadamente 1 millóns de anos luz de distancia do noso planeta. A diferenza das supernovas que se desvanecen gradualmente ao longo de semanas ou meses, as LFBOT alcanzan rapidamente o seu brillo máximo e logo diminúen rapidamente en poucos días.

A tremenda luminosidade do diaño de Tasmania desconcertou aos científicos, emitindo enerxía equivalente á de 100 millóns de soles. O astrofísico Jeff Cooke da Universidade de Tecnoloxía de Swinburne e do Centro de Excelencia ARC en Descubrimento de Ondas Gravitacionais (OzGrav) en Australia expresou: "Nunca antes se presenciaba un evento coma este".

Desde 2018, só se observaron un puñado de LFBOT, todos ocorrendo dentro de galaxias onde se están formando activamente estrelas. A comunidade astronómica non está segura sobre o mecanismo subxacente que impulsa estas raras ocorrencias.

A autora principal do estudo, Anna YQ Ho, profesora asistente de astronomía na Universidade de Cornell, explicou: "Os LFBOT xa son unha especie de evento raro e exótico, polo que isto foi aínda máis estraño". A orixe da gran cantidade de enerxía emitida segue sendo descoñecida.

O descubrimento do LFBOT do diaño de Tasmania e a súa reiterada queima levantou aínda máis preguntas para os científicos. Os resultados do estudo publicáronse recentemente na revista Nature. Os investigadores utilizaron unha impresionante gama de 15 telescopios en todo o mundo para descubrir a queima.

FAQ

Que é un LFBOT?

Un LFBOT, ou transitorio óptico azul rápido luminoso, é un tipo de explosión cósmica que brilla intensamente na luz azul, alcanzando o seu máximo brillo e esvaéndose en poucos días.

En que se diferencia un LFBOT dunha supernova?

A diferenza das supernovas, que poden tardar semanas ou meses en esmorecerse, as LFBOT alcanzan rapidamente o seu máximo brillo e logo diminuír a súa luminosidade nun curto período de tempo.

Que ten de único o diaño de Tasmania LFBOT?

O LFBOT do diaño de Tasmania é a primeira instancia observada dun LFBOT que arde repetidamente. Emite unha cantidade asombrosa de enerxía, equivalente á de 100 millóns de soles.

Cal é a fonte da enerxía do diaño de Tasmania LFBOT?

Os científicos descoñecen actualmente o mecanismo subxacente responsable da liberación masiva de enerxía exhibida polo LFBOT do diaño de Tasmania.