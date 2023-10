Os parasitos manipulan os hóspedes usando xenes roubados, segundo o estudo

By

Científicos do RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research descubriron un método fascinante que usan os parasitos para manipular os seus hóspedes: xenes roubados adquiridos mediante transferencia horizontal de xenes. O estudo, publicado en Current Biology, revela que os parasitos posúen a capacidade de manipular o comportamento do hóspede para a súa propia supervivencia e reprodución.

Un exemplo desta manipulación vese nos vermes de crin de cabalo. Estes vermes nacen na auga e dependen de insectos acuáticos para transportalos á terra seca. Unha vez que chegan aos seus hóspedes terrestres, como grilos ou mantis, os vermes manipulan o seu comportamento para asegurarse de que finalmente sexan devoltos á auga, onde poden continuar o seu ciclo vital. Aínda que estudos anteriores suxeriron o uso do mimetismo molecular por parte dos parasitos, o mecanismo exacto detrás deste fenómeno permaneceu esquivo.

Para arroxar luz sobre este tema, os investigadores examinaron a expresión xenética dun verme de crin de cabalo Chordodes mentres manipulaba o seu hóspede mantis. Descubriron que o verme expresaba máis de 3,000 xenes con máis intensidade durante a manipulación, o que indica a produción de proteínas que inflúen no sistema nervioso do hóspede. Pola contra, a expresión dos xenes nos cerebros da mantis mantívose sen cambios en comparación coas mantis non infectadas.

A continuación, os investigadores centraron a súa atención nas orixes dos xenes implicados na manipulación do hóspede. Descubriron que moitos dos xenes dos vermes de crin de cabalo eran notablemente similares aos que se atopan nas mantis. Isto suxire que os xenes foron adquiridos mediante a transferencia horizontal de xenes, un proceso no que os xenes son transferidos entre organismos sen reproducirse. A transferencia horizontal de xenes pode ter importantes consecuencias evolutivas, permitindo aos organismos adquirir rapidamente novos xenes ou funcións.

Outras análises apoiaron a idea de que o mimetismo molecular observado nos vermes de crin é o resultado da transferencia horizontal de xenes das mantis. Os investigadores descubriron que os xenes clave implicados na manipulación do hóspede coincidían cos das mantis, pero estaban ausentes ou diferentes nas especies de vermes de crin de cabalo que non usan hóspedes mantis. Estes xenes mimetistas, particularmente os asociados coa neuromodulación, a atracción da luz e os ritmos circadianos, parecen desempeñar un papel vital na manipulación do hóspede.

A transferencia horizontal de xenes observouse amplamente en bacterias como un mecanismo para a evolución da resistencia a antibióticos. O descubrimento deste proceso entre organismos pluricelulares ofrece información valiosa sobre a evolución. Os investigadores esperan utilizar o verme do cabelo como modelo para investigar máis a transferencia horizontal de xenes e mellorar a nosa comprensión da adaptación evolutiva.

Fontes:

- Estudo orixinal: Bioloxía actual, "A transferencia de xenes horizontal permite o mimetismo do comportamento e proporciona unha adaptación oculta nun nematomorfo parasitario"

– Centro RIKEN de Investigación Dinámica de Biosistemas: https://www.riken.jp/en/news_pubs/research_news/pr/2021/20211020_1/