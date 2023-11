Vampire Stars: prosperando en sistemas de triple estrela

A astrofísica leva moito tempo fascinada pola diversidade das estrelas e os seus comportamentos únicos. Mentres que algunhas estrelas prefiren unha existencia solitaria, outras forman parellas ou mesmo grupos. Pero entre os distintos arranxos estelares, existe un tipo peculiar coñecido como estrelas vampiresas, que se descubriu que prosperan en sistemas estelares triples.

Investigacións recentes realizadas por científicos da Universidade de Leeds no Reino Unido arroxaron luz sobre este fenómeno intrigante. Ao analizar os datos do satélite Gaia da Axencia Espacial Europea, que estudou case dous mil millóns de obxectos celestes, os investigadores descubriron evidencias que suxiren que as estrelas vampiros, tamén coñecidas como estrelas Be, tenden a existir en sistemas estelares triples.

As estrelas Be son un subconxunto de estrelas B, caracterizadas polo seu rápido xiro e a presenza dun disco circumestelar ao seu redor. Estas estrelas quentes, brillantes e brancas azuis adoitan ter outra estrela compañeira. Non obstante, a investigación revelou que as estrelas Be presentan menos sinaturas de estrelas compañeiras en comparación coas estrelas B habituais.

Para desvelar este misterio, os científicos examinaron un conxunto diferente de datos e descubriron que as estrelas Be poderían ter unha terceira estrela no seu sistema que actúa como un "vampiro familiar". A presenza desta estrela adicional podería obrigar a estrela compañeira a achegarse á voraz estrela Be, o que provocará o esgotamento da súa atmosfera. A terceira estrela, sendo máis distante, pode eludir a detección, o que explica a súa ausencia no conxunto de datos inicial.

Estes achados destacan a complexidade da formación e evolución das estrelas, facendo fincapé na importancia de estudar non só os sistemas estelares binarios senón tamén os sistemas estelares triples. O investigador principal René Oudmaijer sinala que durante a última década, os astrónomos recoñeceron a importancia da binaridade na evolución estelar. Non obstante, a evidencia suxire que agora hai que considerar o papel dos sistemas de estrelas triples.

A medida que os astrónomos continúan explorando o ceo nocturno utilizando tecnoloxías innovadoras como Gaia, queda claro que o estudo das estrelas require unha perspectiva multidimensional. O descubrimento de estrelas vampiricas que prosperan en sistemas estelares triples proporciona unha visión máis detallada da natureza fascinante e diversa do noso universo.

