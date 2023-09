A imaxe da semana do telescopio espacial Hubble mostra a cautivadora NGC 3156, unha galaxia lenticular que se sitúa entre unha galaxia elíptica e unha espiral. Situado a aproximadamente 73 millóns de anos luz de distancia da Terra na constelación de Sextans, NGC 3156 é unha marabilla celeste que vale a pena explorar.

Sextans, a constelación ecuatorial menor onde reside NGC 3156, ten importancia histórica. Esta constelación, que recibe o nome do sextante, un instrumento empregado para a navegación, ten raíces que datan moito antes do século XVIII. Os eruditos islámicos desenvolveron sextantes astronómicos séculos antes de que se inventasen os sextantes de navegación, utilizando estas ferramentas para medir ángulos no ceo. Notablemente, Ulugh Beg da dinastía Timurid construíu un enorme sextante cun radio de 18 metros no século XV en Samarcanda, Uzbekistán, mostrando as antigas aplicacións deste instrumento astronómico.

Na astronomía moderna, os sextantes foron substituídos por instrumentos máis precisos utilizados para o posicionamento de estrelas e obxectos celestes. A pesar deste cambio, NGC 3156 foi estudada amplamente, centrándose nos seus cúmulos globulares, a recente formación estelar e mesmo no impacto dun buraco negro supermasivo no seu centro, que está devorando as estrelas circundantes.

Un sextante, no contexto dos instrumentos de navegación, é unha ferramenta valiosa para determinar a latitude durante a navegación marítima e aérea. Con forma de sexto de círculo, este instrumento de precisión utiliza un telescopio e espellos reflectores para medir o ángulo entre un obxecto celeste, como unha estrela ou a lúa, e o horizonte. Ao observar a altitude destes corpos celestes, os mariñeiros e os aviadores poden determinar con precisión a súa localización na Terra. Os sextantes xogaron un papel crucial ao trazar rumbos a través de vastos e sen marcar tramos do océano ou do ceo.

NGC 3156 ofrece unha visión fascinante das marabillas do universo. Ao combinar o significado histórico cos descubrimentos modernos, esta galaxia lenticular segue cativando aos astrónomos e inspirando unha maior exploración do cosmos.

