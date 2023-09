Os astrónomos descobren potenciais sementes de estrelas nas nubes escuras de infravermellos

Un estudo recente realizado por astrónomos utilizando o telescopio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) arroxou nova luz sobre a formación de estrelas de gran masa. Os investigadores centráronse en 39 nubes escuras infravermellas (IRDC), que son nubes de gas e po masivas, frías e densas que se cre que son os lugares de nacemento de estrelas masivas.

O equipo descubriu máis de 800 potenciais sementes de estrelas, ou núcleos de nubes moleculares, dentro destes IRDC. Curiosamente, o 99% destes núcleos carecen da masa necesaria para evolucionar cara a estrelas de gran masa, o que suxire que o mecanismo de formación das estrelas de gran masa difire fundamentalmente do das estrelas de pouca masa.

Un achado interesante do estudo é a distribución destes núcleos. Nos cúmulos estelares, as estrelas de gran masa agrúpanse normalmente, mentres que as estrelas de pouca masa están máis amplamente distribuídas. Non obstante, os investigadores descubriron que as localizacións dos núcleos de maior masa dentro dos IRDC non mostraban preferencia en comparación coas posicións dos núcleos de menor masa. Pola contra, o equipo observou que os núcleos máis densos tendían a concentrarse localmente. Isto indica que os núcleos máis densos, en lugar de simplemente núcleos máis masivos, poden ser os precursores das estrelas de gran masa.

Comprender a formación das estrelas de gran masa é crucial porque xogan un papel vital na evolución do Universo. As estrelas de gran masa contribúen á liberación de elementos pesados ​​e ás súas mortes explosivas xa que as supernovas crean ondas de choque que configuran os seus ambientes circundantes. Porén, debido á súa rareza, o mecanismo polo cal se forman estrelas masivas permaneceu pouco entendido.

Este estudo proporciona información valiosa sobre as primeiras etapas da formación de estrelas de gran masa. Ao identificar potenciais sementes de estrelas dentro dos IRDC, os astrónomos poden ampliar a súa comprensión dos complexos procesos implicados no nacemento de estrelas masivas.

