Adestramento de resistencia para adultos envellecidos: mellora da calidade de vida e prevención da perda muscular

A medida que envellecemos, é cada vez máis importante dar prioridade á condición física e á saúde para manter a nosa capacidade de realizar tarefas cotiás sen sentirnos esgotados fisicamente. Manterse físicamente activo a medida que envellecemos non só mellora a nosa calidade de vida senón que tamén nos permite seguir creando recordos especiais cos nosos seres queridos. Un método eficaz para manter a función física e evitar a perda muscular relacionada coa idade é o adestramento de resistencia.

O adestramento de resistencia, tamén coñecido como adestramento de forza, consiste na realización de exercicios que desafían os músculos a superar a resistencia. Pode adoptar varias formas e pódese personalizar para atender ás necesidades dun individuo a medida que envellece. Incorporar o adestramento de resistencia á nosa rutina de exercicios pode axudar a combater o declive natural da función muscular e da masa que se produce coa idade, coñecido como sarcopenia. A sarcopenia está asociada a un maior risco de caídas, enfermidades cardiovasculares, enfermidades metabólicas e outros problemas de saúde.

Investigacións recentes suxiren que a baixa forza muscular é un factor que contribúe significativamente á sarcopenia. Polo tanto, implementar un programa de adestramento de resistencia adecuado que se centre na mellora da forza é esencial para combater ou reverter este descenso. O adestramento de forza regularmente con pesos moderados a pesados ​​demostrou ser eficaz para previr a sarcopenia e considérase seguro cando se fai correctamente. Non obstante, é importante buscar a orientación de profesionais cualificados, como adestradores persoais ou especialistas en forza e acondicionamento, para garantir a forma e a técnica adecuadas.

Segundo a Asociación Nacional de Forza e Acondicionamento, os adultos maiores deben participar no adestramento de forza de dous a tres días por semana. Os adestramentos deben incluír exercicios que impliquen varias articulacións por grupo muscular principal, con seis a 12 repeticións por conxunto. A intensidade debe establecerse entre o 50% e o 85% do máximo dunha repetición individual. Recoméndase descansar de dous a tres minutos entre series, permitindo un tempo de recuperación suficiente. Suxírese que as persoas maiores realicen este programa de dous a tres días á semana, con 24 a 48 horas entre sesións.

Implementar un programa de adestramento de resistencia adaptado ás túas propias necesidades e obxectivos pode mellorar significativamente a forza e promover o mantemento dos músculos e ósos saudables a medida que envelleces. Aínda que as directrices anteriores proporcionan un marco, a consulta cun profesional permitirá un programa de exercicios máis personalizado. Priorizar o adestramento de resistencia non só fortalece os músculos, senón que tamén mellora a calidade de vida e a vitalidade xeral dos adultos envellecidos.

