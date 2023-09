SpaceX lanza un colorido tren de luz con satélites Starlink

By

Un lanzamento recente de SpaceX creou un tren lixeiro abraiante polo ceo nocturno. O lanzamento, que tivo lugar na Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, enviou 22 satélites Starlink á órbita terrestre baixa. Estes satélites, que forman parte da iniciativa global de Internet de banda ancha de SpaceX, foron cativando aos observadores de varios estados, incluíndo Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio e Wisconsin.

Os satélites Starlink son os responsables de ofrecer internet de banda ancha aos usuarios de todo o mundo. Desde o seu lanzamento inicial en 2019, SpaceX despregou máis de 3,000 satélites. A compañía pretende colocar un total de 7,500 satélites en órbita terrestre baixa, segundo o aprobado pola Comisión Federal de Comunicacións.

Unha vez en órbita, os satélites Starlink móvense nun camiño recto, reflectindo a luz e facéndoos visibles desde o chan. Non obstante, a súa visibilidade é limitada, xa que finalmente establecen as súas propias órbitas. Durante o seu tránsito, unha cadea Starlink pode atravesar o ceo varias veces nunha soa noite.

Para os interesados ​​en detectar os satélites, hai varios recursos de Internet dispoñibles. A aplicación web e móbil "Find Starlink" permite aos usuarios rastrexar cadeas de satélites en función das coordenadas ou da cidade. Satellitemap.space ofrece un mapa con forma de globo terráqueo que mostra as localizacións dos satélites Starlink e ofrece detalles como datas de lanzamento e cursos recentes. Os usuarios poden marcar as súas casas no mapa para determinar cando pasará un satélite por riba.

O recente tren lixeiro creado polos satélites Starlink proporcionou unha visión cautivadora e inusual para os observadores de varios estados. A medida que SpaceX continúa lanzando máis satélites, o ceo nocturno pode ver pantallas aínda máis deslumbrantes no futuro.

