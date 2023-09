O satélite Starlink se desintegra sobre o Caribe: testemuña unha reentrada espectacular

By

As testemuñas de Porto Rico e República Dominicana tiveron unha vista notable o 6 de setembro de 2023. Observaron unha reentrada por satélite que abarcaba todo o ceo, de horizonte a horizonte, abrindo un camiño de suroeste a nordeste. O obxecto responsable desta pantalla foi identificado como Starlink-30167, un satélite da constelación Starlink de SpaceX. Lanzado o 28 de xullo de 2023, o Starlink-30167 formaba parte dun grupo de 22 satélites de internet. Non obstante, non logrou alcanzar a súa órbita prevista e perdeu altitude gradualmente, e finalmente volveu entrar na atmosfera terrestre.

A desintegración do satélite Starlink foi captada desde diferentes ángulos nun vídeo, proporcionando unha visual espectacular do evento. A medida que o satélite se desintegraba, pequenos fragmentos separáronse do obxecto principal, algúns liderando o evento mentres outros quedaron atrás. Esta fragmentación é unha clara indicación de que o obxecto observado é restos espaciais máis que un meteoro natural. Os restos espaciais adoitan aparecer como un "meteoro" lento que pode durar un ou dous minutos, en marcado contraste coa breve duración dun meteoro natural.

Esta non é a primeira vez que os satélites Starlink son testemuñas de desintegrarse no ceo. Nunha ocorrencia anterior o 7 de febreiro de 2022, un grupo de satélites recén lanzados volveu entrar na atmosfera debido a unha tormenta xeomagnética do sol. Estas tormentas poden facer que a atmosfera se quente e afecte á densidade atmosférica, o que provoca un aumento da resistencia e a reentrada de satélites de baixa altitude.

A medida que a tecnoloxía e a exploración espacial seguen avanzando, é importante poder distinguir entre meteoros naturais e restos espaciais. As características dos restos espaciais, como o seu movemento lento e a súa notable fragmentación, poden axudar a identificalos como un obxecto artificial. Observar eventos como a desintegración do satélite Starlink non só proporciona un espectáculo fascinante senón que tamén ofrece información valiosa sobre o comportamento dos detritos espaciais.

Fontes:

- Aeroespacial

– Eddie Irizarry, embaixador do Sistema Solar da NASA para a Sociedade Astronómica do Caribe.