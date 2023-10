Consellos para observar as estrelas para os meses máis fríos: coñecementos expertos

Mirar cara arriba ao ceo nocturno cautivou á xente ao longo da historia. As estrelas e os planetas tiveron diferentes significados e usos para as culturas de todo o mundo, desde guiar a navegación ata inspirar o folclore. A medida que nos achegamos aos meses máis fríos, a Trinity Space Society ofrece información sobre o que hai que ter en conta ao observar as estrelas.

As constelacións serven como características destacadas no ceo nocturno. En Irlanda, a Osa Maior (Osa Maior) e a Osa Pequena (Osa Menor) pódense ver durante todo o ano, xunto con constelacións como Casiopea. Outras constelacións notables durante outubro inclúen Pegaso, Andrómeda, Touro e Orión. Para aqueles que non están familiarizados coa identificación de constelacións, usar unha aplicación de observación de estrelas como "Constellarium" pode ser moi útil.

Ao contrario da crenza popular, non necesitas equipos elaborados para observar as estrelas. Todas as constelacións pódense ver a simple vista, incluso en zonas urbanas como Dublín. Non obstante, atopar un lugar máis escuro mellorará a visibilidade. A medida que avanza o inverno, o aire faise máis claro, facilitando a observación das estrelas. É fundamental estar atentos ás condicións meteorolóxicas para planificar as súas sesións de observación das estrelas en consecuencia.

Ademais das estrelas, os planetas tamén ofrecen fascinantes visualizacións celestes. Xúpiter, moitas veces un dos obxectos máis brillantes do ceo nocturno, paga a pena mirar. Pode parecer tan brillante como a Lúa. Mercurio e Venus tamén se poden observar de madrugada, xusto antes do amencer.

En canto aos eventos lunares, espérase unha eclipse de Lúa parcial pero moi pequena o 28 de outubro. A eclipse producirase entre as 7 e as 11 horas, co pico ás 9 horas. Ademais, unha choiva de meteoros orixinada preto de Betelgeuse no ombreiro de Orión terá lugar entre o 2 de outubro e o 7 de novembro, alcanzando un pico entre o 21 e o 22 de outubro.

Cando se trata de lugares ideais para observar as estrelas preto de Dublín, son moi recomendables Phoenix Park e Malahide. Saír fóra da cidade permite ceos máis escuros, mellorando a experiencia xeral de observación das estrelas.

Sorprendentemente, é posible ver a Estación Espacial Internacional (ISS) pasar pola noite. A ISS é bastante brillante e pasa aproximadamente cada 40 minutos. Sitios web como spotthestation.nasa.gov poden proporcionar horarios de paso específicos en función da túa localización.

Finalmente, xorde unha pregunta común sobre se a observación das estrelas nos permite ser testemuñas do pasado. En termos sinxelos, a luz das estrelas viaxa á velocidade da luz, o que significa que tarda en chegar ata nós. Neste sentido, mirar as estrelas é como observar o pasado. Porén, segundo a teoría da relatividade de Einstein, o concepto de pasado e presente tórnase menos relevante xa que nada pode viaxar máis rápido que a luz.

Entón, por que non coller a un amigo e dirixirse ao seu lugar favorito para observar as estrelas? O ceo nocturno ten unha forma encantadora de hipnotizar a quen o mire. Descubre as marabillas do universo e mergúllate nunha experiencia atemporal.

Fontes:

– Trinity Space Society, Entrevista con Brendan Watters e Dominik Kuczynski