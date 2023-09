Achegando a marabilla do cosmos aos nenos de Kenia

A astrónoma kenyana Susan Murabana ten a misión de mostrar aos nenos das comunidades rurais que a ciencia é para todos. Xunto ao seu marido, o fotógrafo Daniel Chu Owen, Murabana viaxa a estas comunidades cun telescopio e un planetario inchable, ensinando a ata 300 nenos sobre as estrelas e os planetas. Esta iniciativa está financiada a través dos ingresos das viaxes que apoian o Telescopio viaxeiro, unha empresa social fundada por Murabana para educar e inspirar aos mozos sobre astronomía e ciencia.

A falta de acceso a telescopios e planetarios é un reto ao que se enfrontan moitos nenos de Kenia. Murabana espera que estas experiencias amplíen os seus horizontes e amplíen a súa visión do mundo. Ao presentar aos nenos as marabillas do cosmos, pretende inspirar e espertar a súa curiosidade polo mundo e as oportunidades que hai máis aló de Kenia.

Fonte: The Guardian

Abordar as taxas de mortalidade materna mediante o apoio á natalidade

A Universidade Huston-Tillotson, unha universidade históricamente negra de Austin, Texas, lanzou o programa Boldly BLUE para facer fronte ás altas taxas de mortalidade materna no estado, especialmente entre as mulleres negras. A iniciativa ten como obxectivo formar doulas, matronas e consultoras de lactación para que brinden un apoio esencial durante o proceso de parto.

Ao aumentar a diversidade e dispoñibilidade de expertos en nacemento no centro de Texas, a universidade espera mellorar o acceso a unha atención continua e culturalmente aliñada para as persoas que nacen. O programa centrarase inicialmente na formación de doulas, con plans para ampliarse a consultoras de lactación e matronas o ano seguinte. A prestación destes servizos sen custo axudará a garantir que máis persoas poidan acceder ao apoio que necesitan durante o embarazo e o parto.

Fonte: KUT

Transformando as baterías esgotas en recursos sostibles

A reciclaxe de baterías esgotas pode ser a clave para a produción de baterías sostible para unha transición enerxética limpa. As regulacións en Europa están a impulsar o aumento da reciclaxe das baterías, o que pode reducir o impacto ambiental da fabricación de baterías minimizando a necesidade dunha explotación mineira extensiva e minimizando os residuos.

Anteriormente, a reciclaxe de baterías de iones de litio era limitada e desafiante. Non obstante, a nova normativa europea obriga a recoller e reciclar baterías de ión-litio de vehículos eléctricos, bicicletas eléctricas e sistemas de almacenamento de enerxía. As regras tamén inclúen obxectivos estritos de recuperación de metais. Estas normativas son vistas como un paso para crear un ciclo pechado de materiais críticos.

Ao reciclar metais como o litio, o cobalto e o níquel das baterías esgotas, a produción de novas baterías pode ser máis sostible e respectuosa co medio ambiente.

Fonte: Grist