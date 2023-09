Os desafíos das viaxes espaciales humanas: radiación, cambios gravitacionais e saúde mental

As viaxes espaciais humanas están en expansión, con máis misións tripuladas planificadas pola NASA e as empresas comerciais. Non obstante, hai que abordar os riscos para o corpo humano no espazo para misións de longa duración, como unha misión a Marte.

Unha das principais preocupacións é a radiación espacial. A diferenza da Terra, onde a magnetosfera proporciona protección contra a radiación cósmica, os astronautas que viaxan máis aló da Estación Espacial Internacional enfrontaranse a unha exposición continua a niveis de radiación equivalentes a miles de raios X de tórax. Esta radiación pode danar os sistemas nervioso e cardiovascular, así como a barreira hematoencefálica, que evita que as substancias nocivas non entren no cerebro. A NASA está a desenvolver tecnoloxías para protexer aos astronautas da radiación, incluíndo a construción de materiais de desvío en vehículos espaciais e traxes espaciais, así como a utilización de determinadas dietas e suplementos para mitigar os efectos da exposición á radiación.

Os cambios gravitacionais tamén supoñen retos para o corpo humano no espazo. A falta de gravidade leva á perda muscular e ósea, así como a cambios nos fluídos corporais. O exercicio e os suplementos poden axudar a minimizar o impacto da microgravidade na saúde dos músculos e dos ósos. Ademais, os desprazamentos de fluídos no cranio poden ter efectos negativos no cerebro, contribuíndo potencialmente a unha condición coñecida como síndrome neuro-ocular asociada aos voos espaciais. Os "pantalóns" especializados que redistribuyen os fluídos cara á parte inferior do corpo poden axudar a aliviar este problema.

Ademais, a natureza illante das viaxes espaciais pode ter profundos efectos na saúde mental. Os astronautas adestran en equipo para aprender a xestionar o estrés e a soidade en ambientes extremos. Os investigadores están estudando formas de controlar e apoiar a saúde mental durante as misións espaciais. A pesar destes desafíos, os astronautas adoitan experimentar unha sensación de admiración e conexión ao ver a Terra desde o espazo, coñecido como o "efecto de visión xeral".

En conclusión, a expansión das viaxes espaciais humanas trae consigo desafíos para o corpo e a mente humanos. Abordar estes desafíos é crucial para o éxito das futuras misións a Marte e máis aló.

- Definicións:

– Magnetosfera: rexión que rodea un planeta que está controlada polo seu campo magnético e o protexe da radiación cósmica.

– Barreira hematoencefálica: unha barreira protectora que impide que determinadas substancias pasen do torrente sanguíneo ao cerebro.

– Síndrome neuro-ocular asociado a voos espaciais: afección que experimentan os astronautas que afecta a estrutura e función dos ollos, potencialmente causada por desprazamentos de fluídos no cranio.

– Efecto xeral: un fenómeno experimentado polos astronautas no que senten unha sensación de admiración e conexión ao ver a Terra desde o espazo.