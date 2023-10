5 destinos canadenses para observar as estrelas espectaculares

Durante milenios, os humanos foron cativados polas estrelas e os seus segredos. Non obstante, co aumento da contaminación lumínica, a nosa visión do ceo nocturno quedou escurecida. Para combater isto, a xente agora busca lugares con ceos máis escuros para unha mellor experiencia de observación das estrelas. En Canadá, hai varios destinos que ofrecen vistas espectaculares das estrelas durante todo o ano. Exploremos cinco destes lugares para observar as estrelas.

O Parque Nacional Jasper, en Alberta, alberga o festival anual Jasper Dark Sky, un evento de tres fins de semana que celebra todo o espazo. Do 13 ao 29 de outubro, os visitantes poderán gozar de sinfonías baixo as estrelas e charlas de destacados científicos. O parque en si é unha reserva do ceo escuro, que ofrece excelentes oportunidades para observar as estrelas durante todo o ano.

En Smoky Lake, Alberta, podes aprender sobre historias de estrelas indíxenas en Métis Crossing. Os posuidores de coñecemento comparten contos ancestrais das estrelas, destacando a súa importancia na navegación. A falta de contaminación lumínica da rexión fai que sexa un lugar ideal para observar as estrelas. Para unha experiencia única, podes reservar unha noite nunha das súas cúpulas de observación do ceo de última xeración, que ofrecen unha visión clara do ceo nocturno.

Churchill, Manitoba, coñecida como a capital mundial do oso polar, tamén ofrece vistas impresionantes da aurora boreal ou da aurora boreal. Con ata 300 noites ao ano de visibilidade, os visitantes poden presenciar os impresionantes remuíños de verde e roxo que danzan polo ceo. Os operadores turísticos locais ofrecen guías expertos, paquetes de varios días e consellos de fotografía para a mellor experiencia.

Para unha escapada de luxo nun deserto illado, Trout Point Lodge en Nova Escocia é o destino perfecto. Rodeado pola Tobeatic Wilderness Area, o albergue é un hotel Starlight certificado, recoñecido pola UNESCO. Os hóspedes poden gozar de excursións guiadas para observar as estrelas e presenciar choivas de meteoritos nun dos ceos máis escuros de América do Norte.

Muskoka, Ontario, coñecida polas súas casas de campo á beira do lago, alberga o primeiro parque do ceo escuro de Canadá, a reserva do ceo escuro Torrance Barrens. Protexida contra a contaminación lumínica desde 1999, esta reserva é un lugar ideal para observar as estrelas e ofrece vistas sen obstáculos á Vía Láctea. O campamento está dispoñible durante todo o ano en tendas de acampada designadas.

Estes destinos canadenses ofrecen oportunidades incribles para observar as estrelas, permitindo aos visitantes conectarse co cosmos e apreciar a beleza do ceo nocturno.

