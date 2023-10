SpaceX Falcon 9 está listo para lanzar 22 satélites Starlink

Está previsto que un foguete Falcon 9 de SpaceX lance 22 satélites de Internet Starlink en órbita hoxe desde a Estación da Forza Espacial Cabo Cañaveral de Florida. O lanzamento está previsto que teña lugar ás 5:20 pm EDT, con varias oportunidades de copia de seguridade dispoñibles se é necesario. Os interesados ​​poden ver o lanzamento en directo a través da conta X de SpaceX (anteriormente coñecida como Twitter).

A primeira etapa do foguete Falcon 9, que xa voou en 16 misións, regresará á Terra e aterrará na nave de drons Basta leer as instrucións aproximadamente 8.5 minutos despois do lanzamento. Este lanzamento será un voo por debaixo do récord de reutilización da compañía, que se estableceu só o mes pasado.

Aproximadamente 65 minutos despois do lanzamento, o escenario superior do Falcon 9 despregará os 22 satélites Starlink no espazo. SpaceX estivo ampliando rapidamente a súa megaconstelación Starlink, con máis de 70 misións orbitais lanzadas só en 2023. Actualmente, hai preto de 4,900 satélites Starlink operativos en órbita, e este lanzamento contribuirá ao crecemento continuo da constelación.

Starlink ofrece servizo de Internet a clientes de todo o mundo transmitindo sinais desde a rede de satélite aos receptores no chan. Ao engadir máis satélites á constelación, SpaceX pretende aumentar a cobertura e mellorar a conectividade a Internet a nivel mundial.

