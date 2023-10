SpaceX lanzará 22 satélites Starlink máis en Doubleheader Spaceflight

SpaceX prepárase para unha dobre cabeceira de voos espaciais mentres se prepara para lanzar 22 máis dos seus satélites de Internet Starlink. O primeiro tramo desta partida dobre terá lugar esta noite, 8 de outubro, cun foguete Falcon 9 programado para o despegue da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral ás 9:06 EDT. Tamén hai catro oportunidades de copia de seguridade dispoñibles para o lanzamento.

O lanzamento e a misión pódense seguir en directo a través da conta de SpaceX en X (anteriormente Twitter) coa cobertura que comeza cinco minutos antes do despegue. Se todo vai segundo o previsto, a primeira etapa do Falcon 9 volverá á Terra e aterrará verticalmente na nave dron SpaceX A Shortfall of Gravitas uns 8.5 minutos despois do lanzamento. Esta primeira etapa do Falcon 9 xa completou 14 despegues e aterraxes, incluíndo o envío de astronautas á Estación Espacial Internacional para a NASA.

Aproximadamente 65 minutos despois do lanzamento, os 22 satélites Starlink despregaranse desde a etapa superior do Falcon 9 á órbita terrestre baixa. Despois deste lanzamento, haberá outra misión Starlink desde a costa oeste ás 3:23 am EDT. Estes serán os lanzamentos orbitais número 71 e 72 do ano para SpaceX, a maioría dedicado á expansión da megaconstelación Starlink.

A megaconstelación Starlink consta actualmente de máis de 4,830 satélites operativos e céntrase en ofrecer acceso a Internet a zonas desatendidas de todo o mundo. SpaceX segue facendo avances no campo da conectividade a Internet por satélite e estes próximos lanzamentos contribúen aínda máis aos seus ambiciosos obxectivos.

