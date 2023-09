O foguete SpaceX Falcon 9 lanzará 21 satélites Starlink

By

SpaceX prepárase para outro lanzamento, esta vez enviando un foguete Falcon 9 desde a base da forza espacial Vandenberg en California. O foguete levará 21 satélites Starlink á órbita terrestre baixa (LEO). O lanzamento está programado para a madrugada do luns (25 de setembro) ás 3:23 EDT (0723:12 GMT; 23:XNUMX, hora local de California).

Se todo vai ben, a primeira etapa do Falcon 9 volverá á Terra e aterrará nun dron de SpaceX uns 8.5 minutos despois do lanzamento. Esta primeira etapa en particular foi reutilizada e xa sufriu cinco despegues e aterraxes exitosos, o que converte esta na sexta misión.

Espérase que o despregamento dos satélites Starlink teña lugar aproximadamente 62.5 minutos despois do lanzamento. Starlink é o ambicioso proxecto de SpaceX dirixido a crear unha megaconstelación global de internet. Actualmente, hai máis de 4,750 satélites operativos en LEO e SpaceX ten plans para seguir ampliando esta rede no futuro.

Este lanzamento prodúcese pouco despois do voo número 17 de SpaceX para unha primeira etapa reutilizada do Falcon 9. A rápida reutilización dos foguetes é un logro significativo para SpaceX, que demostra o seu compromiso coa exploración espacial rendible.

Para ver o lanzamento en directo, podes sintonizar a conta de SpaceX en X (anteriormente Twitter) coa cobertura que comeza cinco minutos antes do despegue. Tempos emocionantes están por diante mentres SpaceX segue impulsando os límites da tecnoloxía espacial e construíndo a súa rede Starlink.

Definición: a órbita terrestre baixa (LEO) refírese a unha órbita arredor da Terra cunha altitude entre 160 quilómetros (99 millas) e 2,000 quilómetros (1,200 millas).

