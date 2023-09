SpaceX planea o lanzamento de foguetes desde a Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral

SpaceX lanzará un foguete Falcon 9 desde a Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral o venres pola noite. O lanzamento está programado para as 7:56 e terá lugar no Space Launch Complex 40. O foguete levará 22 satélites Starlink á órbita terrestre baixa. Non obstante, o lanzamento está suxeito ás condicións meteorolóxicas, cunha probabilidade do 40% de impacto meteorolóxico segundo a previsión da 45a Á Espacial.

Se SpaceX agarda ata despois das 11:15 para lanzarse, as posibilidades de impacto meteorolóxico diminúen ata o 11%. Tamén hai dúas oportunidades de lanzamento de reserva ás 12:11 e ás 30:XNUMX. Despois do lanzamento, espérase que a primeira etapa do foguete aterre nun dronship no Océano Atlántico.

Ademais deste lanzamento de SpaceX, a Space Coast tamén pode esperar outro lanzamento de United Launch Alliance o sábado pola mañá. O lanzamento do Atlas V para a Oficina Nacional de Recoñecemento está programado para as 8:51 horas no Complexo de Lanzamento Espacial 41. Esta misión, coñecida como SILENTBARKER, ten como obxectivo mellorar a conciencia do dominio espacial para a NRO e a Forza Espacial dos EUA. A previsión para este lanzamento indica un 15% de posibilidades de que o tempo afecte o lanzamento.

Para ver calquera destes lanzamentos en directo, podes visitar ClickOrlando.com.

Definicións:

– Falcon 9: un foguete reutilizable de dúas etapas desenvolvido por SpaceX para o transporte de cargas útiles á órbita terrestre e máis aló.

– Starlink: unha constelación de Internet satelital construída por SpaceX.

– Órbita terrestre baixa: a rexión do espazo a uns 2,000 quilómetros sobre a superficie terrestre onde se atopan a maioría dos satélites e a Estación Espacial Internacional.

– Droneship: unha plataforma estacionada no océano para proporcionar un lugar de aterraxe para os foguetes reutilizables de SpaceX.

