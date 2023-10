SpaceX prepara dous lanzamentos de satélite Starlink consecutivos en Florida e California

SpaceX prepárase para dous lanzamentos consecutivos de satélites Starlink no seu foguete Falcon 9. O primeiro lanzamento está programado para o domingo 8 de outubro desde o Complexo de Lanzamento Espacial 4 East (SLC-4E) na Base da Forza Espacial de Vandenberg en California. Os 21 satélites Starlink despregaranse na órbita terrestre baixa ás 12:23 PT.

O próximo lanzamento marcará o voo número 14 para o reforzo da primeira etapa, que anteriormente admitiu varias misións, incluíndo Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B e oito misións Starlink. Despois da separación das etapas, a primeira etapa tentará aterrar no drone "Of Course I Still Love You" situado no Océano Pacífico.

O segundo lote de satélites Starlink lanzarase o luns 9 de outubro desde o Space Launch Complex 40 (SLC-40) da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. A hora de despegue programada é ás 9:06 ET.

De xeito similar ao primeiro lanzamento, o impulsor da primeira etapa do Falcon 9 para o segundo lanzamento voou en 14 misións anteriores, incluíndo CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a. , PSN SATRIA e cinco misións Starlink. A primeira etapa tentará aterrar no dronship "A Shortfall of Gravitas" estacionado no Océano Atlántico.

SpaceX ofrecerá unha transmisión en directo de ambos os lanzamentos no seu sitio web oficial. A webcast comezará aproximadamente cinco minutos antes do despegue.

En resumo, SpaceX prepárase para dous lanzamentos consecutivos de satélites Starlink, sendo o primeiro lanzamento en California e o segundo en Florida. Estes lanzamentos contribuirán ao despregue en curso da constelación de satélites Starlink de SpaceX, proporcionando cobertura global de internet.

Definicións:

– Starlink: unha constelación de internet satelital construída por SpaceX, que ofrece cobertura global de internet.

– Falcon 9: un vehículo de lanzamento de dúas etapas a órbita desenvolvido e fabricado por SpaceX.

– Órbita terrestre baixa: a rexión do espazo a uns 2,000 quilómetros (1,200 millas) da superficie terrestre onde operan a maioría dos satélites.

