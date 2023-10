Nave espacial SpaceX apilada para o ensaio de lanzamento, agarda a licenza da FAA

By

Nun desenvolvemento emocionante, SpaceX colocou con éxito o seu último prototipo de nave estelar, o escenario superior Ship 25, encima do Booster 9 nas instalacións de Starbase no sur de Texas. Isto supón un paso importante nos preparativos para o próximo segundo voo de proba da nave estelar.

A nave estelar, que fixo o seu primeiro voo en abril deste ano, é unha nave espacial totalmente reutilizable deseñada para misións de transporte de carga e humanos a destinos como a Lúa, Marte e máis aló. Este ambicioso proxecto de SpaceX ten como obxectivo revolucionar a exploración espacial e facer realidade as viaxes interplanetarias.

O apilado de Ship 25 no Booster 9 é un paso crítico antes de que poida ter lugar o voo de proba. A integración exitosa destes dous compoñentes achega a SpaceX un paso máis ao lanzamento da nave estelar para a súa próxima proba de voo.

Non obstante, antes de que se produza o voo de proba, SpaceX debe conseguir unha licenza de lanzamento da Administración Federal de Aviación (FAA). Traballando en estreita colaboración coa FAA, SpaceX está a garantir que se cumpran todas as medidas de seguridade e regulamentos necesarios para recibir a licenza.

Esta colaboración entre SpaceX e a FAA destaca a importancia de garantir a seguridade e o cumprimento das actividades de voos espaciais. Ao traballar estreitamente xuntos, ambas as entidades están a esforzarse por superar os límites da exploración espacial ao tempo que priorizan o benestar da tripulación, as naves espaciais e o público en xeral.

Mentres continúan os preparativos para o segundo voo de proba da nave estelar, o apilado exitoso do Ship 25 no Booster 9 é un fito importante. Achega a SpaceX un paso máis á seguinte fase de probas e, en definitiva, ao soño de facer realidade as viaxes interplanetarias.

