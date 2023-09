SpaceX lanzará o foguete Falcon 9 con satélites Starlink

SpaceX planea lanzar un foguete Falcon 9 desde a Base da Forza Espacial de Vandenberg o luns 11 de setembro ás 11:57. O foguete levará 21 satélites Starlink, que forman parte do servizo de internet por satélite de banda ancha de alta velocidade de SpaceX.

Se o lanzamento inicial se atrasase, SpaceX ten oportunidades de lanzamento de reserva o martes e o mércores. A compañía ten como obxectivo aterrar o propulsor da primeira etapa do foguete no droneship Of Course I Still Love You no Océano Pacífico, que será o voo número 11 deste propulsor en particular.

Unha transmisión en directo do lanzamento estará dispoñible no perfil de SpaceX en X (anteriormente Twitter) uns cinco minutos antes do despegue.

Starlink é o ambicioso proxecto de SpaceX para crear unha constelación global de internet vía satélite. Estes pequenos satélites, cun peso duns 260 kg cada un, despregaranse en órbita terrestre baixa para proporcionar conectividade a Internet de alta velocidade e baixa latencia en todo o mundo. Coa implantación de 21 satélites adicionais, SpaceX ampliará a súa flota Starlink para mellorar o seu crecente servizo de internet de banda ancha.

A tecnoloxía de foguetes reutilizables Falcon 9 de SpaceX permite lanzamentos espaciais rendibles recuperando e reutilizando a primeira etapa do foguete. A compañía conseguiu fitos significativos na aterraxe e recarga dos propulsores, demostrando o potencial de reducir os custos de lanzamento e aumentar a accesibilidade ao espazo.

