A empresa de exploración espacial SpaceX lanzará esta noite en órbita 23 satélites de Internet Starlink adicionais. O lanzamento terá lugar desde a Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, marcando outro período ocupado para a compañía. A xanela de lanzamento programada abrirase ás 11:01 EDT (0401 GMT do 22 de novembro) e podes ver a transmisión en directo na conta de SpaceX en X (anteriormente coñecida como Twitter).

Se ten éxito, a primeira etapa do foguete Falcon 9 regresará á Terra, aterrando verticalmente no buque dron chamado "A Shortfall of Gravitas" no Océano Atlántico, aproximadamente 8.5 minutos despois do despegue. Este impulsor en particular ten un historial impresionante, xa que se utilizou en 15 lanzamentos e aterraxes anteriores. Apoiou misións como voos Starlink, así como misións de astronautas para a NASA, a saber, Crew-3 e Crew-4.

Despois de aproximadamente 65.5 minutos, os 23 satélites Starlink despregaranse na órbita terrestre baixa desde a etapa superior do Falcon 9. Este despregamento contribuirá aos esforzos continuos de SpaceX para ampliar a cobertura global de Internet a través da súa constelación Starlink. Con cada lanzamento de satélites, a rede de satélites en órbita medra, aumentando a accesibilidade aos servizos de Internet de alta velocidade en zonas remotas e pouco atendidas.

FAQ:

P: Que é Starlink?

R: Starlink é unha constelación de satélites construída por SpaceX para ofrecer cobertura global de internet de banda ancha.

P: Cantos satélites Starlink hai actualmente en órbita?

R: A partir de agora, SpaceX despregou miles de satélites Starlink en órbita.

P: Como funciona Starlink?

R: Os satélites Starlink funcionan formando unha rede de malla no espazo, o que permite a comunicación interconectada entre os satélites e as estacións terrestres para ofrecer servizos de internet.

P: Por que é importante ampliar o acceso a Internet?

R: A ampliación do acceso a Internet ten inmensos beneficios socioeconómicos, xa que permite a conectividade en áreas anteriormente desatendidas e promove oportunidades educativas, económicas e tecnolóxicas.

P: Onde podo ver o lanzamento de SpaceX?

R: As emisións en directo de SpaceX pódense ver na súa conta oficial de Twitter, X.

Fontes:

– [Sitio web oficial de SpaceX](https://www.spacex.com/)

– [NASA – Programa de tripulación comercial de SpaceX](https://www.nasa.gov/launchamerica/)