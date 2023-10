O foguete SpaceX Falcon 9 lanzará 21 satélites Starlink

Está previsto que un foguete Falcon 9 de SpaceX lance 21 satélites de Internet Starlink en órbita desde a base da forza espacial Vandenberg de California. O lanzamento está previsto para a madrugada de hoxe, co despegue do foguete ás 3:47 am EDT. Non obstante, se o momento non funciona, hai tres oportunidades de copia de seguridade dispoñibles.

O lanzamento transmitirase pola web en X, antes coñecido como Twitter, e a cobertura comezará aproximadamente cinco minutos antes do despegue. Se todo sae segundo o planeado, a primeira etapa do Falcon 9 regresará á Terra con seguridade, aterrando no dron "Of Course I Still Love You" uns 8.5 minutos despois do lanzamento. A primeira etapa deste foguete en particular xa completou 16 voos, só un tímido do récord de reutilización de SpaceX.

Os 21 satélites Starlink despregaranse desde a etapa superior do Falcon 9 uns 62.5 minutos despois do lanzamento. Este lanzamento marca a misión orbital número 75 de SpaceX en 2023, xa que a compañía pretende acadar 100 voos a finais de ano e 144 en 2024.

O foco principal de SpaceX este ano foi a construción da megaconstelación Starlink, que ten como obxectivo proporcionar cobertura global de internet. Actualmente, Starlink consta de case 4,900 satélites operativos, e este número seguirá crecendo no futuro.

