Un foguete Falcon 9 de SpaceX lanzará 21 satélites Starlink en órbita

SpaceX prepárase para outro lanzamento de foguetes, esta vez para despregar 21 satélites de Internet Starlink en órbita. O foguete Falcon 9 despegará desde a base da forza espacial Vandenberg de California o sábado ás 3:47 am EDT. Se hai algún atraso, as oportunidades de copia de seguranza están dispoñibles entre as 4:23 am EDT e as 6:00 am EDT.

O lanzamento transmitirase na conta de SpaceX en X (anteriormente coñecida como Twitter) a partir duns cinco minutos antes do despegue. Se todo vai segundo o plan, a primeira etapa do Falcon 9 volverá á Terra e aterrará no dron "Of Course I Still Love You" aproximadamente 8.5 minutos despois do lanzamento. Isto marcará o voo número 16 para a primeira etapa deste foguete en particular, só un voo menos que o récord de reutilización da compañía.

Despois duns 62.5 minutos, os 21 satélites Starlink despregaranse desde a etapa superior do Falcon 9. Este lanzamento será a misión orbital número 75 de SpaceX en 2023, xa que a compañía se esforza por alcanzar o seu obxectivo de 100 voos a finais de ano e 144 voos en 2024.

O proxecto Starlink de SpaceX foi un foco importante este ano, con preto do 60% dos seus voos dedicados a expandir a megaconstelación de Internet. Actualmente, hai case 4,900 satélites operativos en Starlink, e este número seguirá aumentando nos próximos anos.

Fonte: Descrición da misión de SpaceX