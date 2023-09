SpaceX prepárase para outro lanzamento de Starlink

SpaceX prepárase para o seu próximo lanzamento de Starlink desde Cabo Cañaveral, previsto para a noite do venres. A misión Starlink 6-14 verá un foguete Falcon 9 que transporta ata 22 satélites de internet despegar do Complexo de Lanzamento Espacial 40 da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral. A xanela de lanzamento principal está configurada para as 7:56, con opcións de copia de seguridade dispoñibles se é necesario.

Prevese que as condicións meteorolóxicas serán favorables, cun 60% de posibilidades de boas condicións ao comezo da xanela, aumentando ata o 85% ao final. No caso de atraso de 24 horas, a probabilidade mellora ata o 90%. SpaceX planea recuperar o propulsor da primeira etapa, que realizará o seu sétimo voo, no dronship A Shortfall of Gravitas no Atlántico.

En canto á cobertura de lanzamentos, SpaceX anunciou que só proporcionará actualizacións dos seus lanzamentos privados a través da súa conta oficial na plataforma X (anteriormente Twitter). Este cambio prodúcese despois de que a compañía ofrecese a cobertura de lanzamento da súa última misión o domingo pola noite desde o Centro Espacial Kennedy en X, poucos minutos antes do despegue.

Aínda que SpaceX segue mantendo unha alta taxa de lanzamento, vale a pena sinalar que este será o lanzamento número 47 desde a Costa Espacial este ano, sendo case todos realizados por SpaceX. A United Launch Alliance (ULA) só terá o seu segundo lanzamento do ano o sábado pola mañá cun foguete Atlas V nunha misión para a Oficina Nacional de Recoñecemento e a Forza Espacial. O outro lanzamento de Space Coast este ano foi realizado por Relativity Space en marzo.

Incluíndo os lanzamentos das súas instalacións en California, SpaceX está en camiño de superar os 90 lanzamentos para o ano. Este lanzamento marcará o seu voo orbital número 63 en 2023, superando xa o récord anterior de 61 establecido en 2022. É importante ter en conta que este reconto non inclúe o intento infrutuoso o 20 de abril do seu Starship e Super Heavy do seu lanzamento de proba de Texas. instalación. Non obstante, SpaceX ten outra nave estelar apilada á espera da aprobación da Administración Federal de Aviación para outro intento de lanzamento.

Definicións:

– Falcon 9: un vehículo de lanzamento de elevación media de dúas etapas a órbita desenvolvido e fabricado por SpaceX.

– Starlink: proxecto de constelación de satélites de SpaceX co obxectivo de proporcionar cobertura de banda ancha global.

– Droneship: buque autónomo utilizado por SpaceX para aterrar e recuperar foguetes no mar.

– United Launch Alliance (ULA): unha empresa conxunta entre Boeing e Lockheed Martin que ofrece servizos de lanzamento espacial.

– Atlas V: un vehículo de lanzamento desenvolvido por ULA.

– National Reconnaissance Office (NRO): organización do goberno dos Estados Unidos responsable do deseño, adquisición, lanzamento e operación de satélites de intelixencia.

– Forza Espacial: unha rama das Forzas Armadas dos Estados Unidos responsable da guerra espacial.

Fontes: non se proporcionaron URL.