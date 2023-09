O foguete SpaceX Falcon 9 lanzarase por décimo séptima vez

By

Un foguete SpaceX Falcon 9 está preparado para facer historia ao lanzarse por decimoséptima vez esta noite. O foguete levará 17 satélites de internet Starlink de SpaceX. O lanzamento está previsto que teña lugar desde a Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida ás 22:10 EDT. Os espectadores poden ver o evento en directo a través da conta de SpaceX en X.

Se todo vai segundo o previsto, a primeira etapa do Falcon 9 regresará á Terra despois de 8.5 minutos e aterrará nun dron de SpaceX estacionado no mar. Isto marcará o décimo sétimo despegue e aterraxe exitoso deste propulsor Falcon 17 en particular, marcando un novo fito para a reutilización dos foguetes. Actualmente, só dous propulsores Falcon 9 lograron 9 voos.

Os 22 satélites Starlink a bordo do foguete despregaranse na órbita terrestre baixa aproximadamente 62.5 minutos despois do lanzamento. Este lanzamento tamén contribuirá a outro récord para SpaceX, xa que será a súa misión orbital número 65 do ano, superando o seu récord anterior de 61 establecido en 2022.

SpaceX centrouse principalmente na expansión da megaconstelación Starlink este ano, que actualmente consta de máis de 4,700 satélites operativos. Non obstante, a compañía planea seguir aumentando este número xa que teñen permiso para lanzar 12,000 satélites Starlink e solicitaron a aprobación para 30,000 máis.

Con cada lanzamento e aterraxe exitosos, SpaceX demostra a importancia e o potencial da reutilización dos foguetes. Mentres continúan superando os límites da tecnoloxía espacial, o futuro da exploración espacial parece máis brillante que nunca.

