Un foguete Falcon 9 lanzouse con éxito desde a Base da Forza Espacial Vandenberg o luns pola noite, marcando o terceiro despegue de setembro. O foguete, pertencente a SpaceX, transportaba 21 satélites Starlink como parte da misión da compañía de ofrecer un servizo global de internet. SpaceX ten como obxectivo mellorar o acceso a Internet en áreas onde non foi fiable ou non dispoñible.

Espérase que o despregamento dos satélites tivese lugar ao redor dunha hora despois do despegue. O propulsor da primeira etapa do foguete, que xa voara 11 veces, aterrou con éxito no buque dron situado no Océano Pacífico.

Xusto antes do lanzamento, Telesat, unha compañía canadense, anunciou un acordo de lanzamento múltiple con SpaceX para misións tanto de Vandenberg como de Florida. Telesat comprou 14 lanzamentos do foguete Falcon 9, cada un transportando ata 18 satélites Telesat Lightspeed á órbita terrestre baixa por lanzamento. A campaña de lanzamento de Telesat comezará en 2026, co servizo global destinado a 2027.

A rede Telesat Lightspeed proporcionará conexións de datos de alta velocidade, conexións altamente seguras e conectividade de banda ancha de baixa latencia en todo o mundo. O mes pasado, Telesat asinou un contrato con MDA Ltd. para ser o principal contratista de satélites.

O presidente e conselleiro delegado de Telesat, Dan Goldberg, expresou a súa confianza na fiabilidade e na alta cadencia de lanzamento de SpaceX, afirmando que serán un gran socio no lanzamento de Telesat Lightspeed. A presidenta e xefa de operacións de SpaceX, Gwynne Shotwell, expresou o seu orgullo polo lanzamento da constelación de Telesat e a expansión das capacidades de conectividade para clientes de todo o mundo.

O lanzamento do foguete non só beneficia a SpaceX, senón que tamén ofrece oportunidades de emprego para os traballadores e trae membros da tripulación á costa central, impulsando a economía local.

Ademais deste lanzamento recente, Vandenberg lanzou previamente un foguete Falcon 9 que levaba satélites militares en órbita para a Axencia de Desenvolvemento Espacial da Forza Espacial dos Estados Unidos a principios de mes.

