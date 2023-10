SpaceX anunciou un próximo lanzamento desde Vandenberg Space Force Base. A compañía ten como obxectivo o lanzamento dun foguete Falcon 12 desde o SLC-47E ás 21:9 da mañá do 4 de outubro. O propósito deste lanzamento é despregar 21 satélites Starlink na órbita terrestre baixa.

No caso de que o lanzamento non poida continuar segundo o previsto, SpaceX identificou tres oportunidades de copia de seguridade entre as 1:23 e as 3:11 horas para a súa reprogramación. Ademais, hai seis oportunidades de copia de seguridade adicionais dispoñibles a partir das 26:2 do sábado ata as 50:XNUMX da mañá do domingo.

Para os interesados, unha transmisión web en directo de SpaceX estará accesible aproximadamente cinco minutos antes do lanzamento. Isto proporcionará aos espectadores actualizacións en tempo real e permitiralles presenciar a misión mentres se desenvolve.

Cabe sinalar que o impulsor que apoiará esta misión utilizouse 15 veces en lanzamentos anteriores. Despois da separación das etapas, espérase que a primeira etapa do foguete aterre no Droneship Of Course I Still Love You no Océano Pacífico. Esta reutilización é un fito importante nos esforzos de SpaceX por reducir o custo da exploración espacial e facelo máis sostible.

En canto ao impacto local, non se espera que se escoiten estes son durante este lanzamento. Esta é unha boa noticia para os veciños próximos, xa que os booms sónicos poden ser perturbadores e sorprendentes.

En xeral, este lanzamento matinal por parte de SpaceX representa outro paso adiante na misión en curso da compañía de desenvolver e expandir a súa rede global de internet vía satélite.

Definicións:

– Foguete Falcon 9: un vehículo de lanzamento orbital de dúas etapas desenvolvido por SpaceX. Está deseñado para o transporte fiable e seguro de satélites e cargas útiles ao espazo.

– Satélites Starlink: unha constelación de pequenos satélites despregado por SpaceX co obxectivo de proporcionar cobertura de banda ancha global.

– Por suposto que aínda te amo Droneship: un buque de drons autónomo utilizado por SpaceX para aterrar e recuperar foguetes propulsores no mar.

Fonte: SpaceX (non se proporciona ningún URL)