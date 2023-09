SpaceX logra o récord de lanzamento número 50 do ano

SpaceX alcanzou un novo fito ao completar con éxito o seu lanzamento número 50 do ano, iluminando a Costa Espacial co ardiente ascenso do foguete Falcon 9. Esta misión tamén marcou o voo número 17 do propulsor, establecendo un novo récord para a compañía. O foguete Falcon 9 lanzouse dende o Complexo de Lanzamento Espacial 40 da Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral, transportando 22 satélites Starlink de SpaceX.

O impulsor utilizado para esta misión ten un historial de voos impresionante, xa que se lanzou previamente en varias misións, incluíndo GPS III-3, Turksat 5A e varias misións Starlink. Aterrou con éxito no dronship A Short Fall of Gravitas no Océano Atlántico. SpaceX foi a forza impulsora da maioría dos lanzamentos desde a Costa Espacial este ano, sendo a United Launch Alliance e Relativity Space só algúns dos lanzamentos restantes.

Ademais dos 37 lanzamentos desde Cabo Cañaveral, SpaceX tamén completou 10 lanzamentos desde o Centro Espacial Kennedy, incluídos os tres voos espaciais humanos procedentes dos Estados Unidos este ano. A compañía ten plans para varias misións máis Falcon 9 e polo menos un lanzamento de Falcon Heavy o próximo mes. Se todo vai segundo o previsto, a Costa Espacial está en camiño de superar o seu récord anterior de 57 lanzamentos nun ano, establecido en 2022.

Desde o primeiro lanzamento exitoso de SpaceX en 2008, a compañía converteuse no provedor de lanzamento máis prolífico da industria. Este último lanzamento exitoso eleva o número total de lanzamentos exitosos de SpaceX a 265 nos seus foguetes Falcon 1, Falcon 9 e Falcon Heavy. Cabe destacar que a compañía tamén logrou 227 aterraxes exitosas e 199 reutilización de foguetes propulsores. En comparación, United Launch Alliance realizou 157 lanzamentos desde a súa formación en 2006.

Mentres SpaceX toma o liderado en frecuencia de lanzamento, Rocket Lab é o seguinte provedor de lanzamento máis ocupado, aínda que con foguetes máis pequenos. A pesar de enfrontarse a un revés cun intento de lanzamento a principios desta semana que resultou nunha perda de carga útil, Rocket Lab estivo camiño de completar 15 lanzamentos este ano. A compañía está investigando a causa do problema e traballando coa Administración Federal de Aviación.

En xeral, o recente lanzamento de SpaceX é un testemuño do éxito e compromiso continuos da compañía para avanzar na exploración espacial. Con máis lanzamentos programados para o resto do ano, SpaceX segue superando os límites e redefinindo o que é posible no ámbito da tecnoloxía espacial.

