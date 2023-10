SpaceX realiza a proba do motor da nave estelar para a queima de desorbitación

SpaceX segue avanzando coa súa nave espacial Starship mentres acendeu un dos motores Raptor do seu prototipo Ship 26 Starship. A proba, coñecida como lume estático dun só motor, realizouse para demostrar un arranque parecido ao voo para unha queima de desorbitación da nave estelar. O vídeo da queima foi compartido por SpaceX en X (anteriormente coñecido como Twitter).

A nave estelar é o ambicioso sistema de transporte espacial de SpaceX, que consiste no impulsor de primeira etapa Super Heavy e a nave espacial de etapa superior coñecida como Starship. Impulsado polo motor Raptor de SpaceX, con 33 motores para Super Heavy e seis para Starship, ambos elementos están deseñados para ser totalmente reutilizables. O proceso de reutilización implica queimaduras de desórbita e outros disparos de motores para devolver con seguridade os vehículos Starship á Terra despois do despegue.

Aínda que Starship aínda non realizou ningún aterraxe seguro despois das misións espaciais, aínda está en desenvolvemento. O vehículo só tivo un despegue totalmente apilado baixo o cinto, que foi un voo de proba en abril deste ano. Este voo rematou nunha detonación controlada debido a varios problemas atopados pouco despois do lanzamento.

SpaceX prepárase agora para o segundo voo de proba de Starship, que implicará un Super Heavy chamado Booster 9 e o escenario superior Ship 25. Ambos os vehículos pasaron por probas de lume estático e están tecnicamente preparados para voar. Non obstante, antes de que se produza o lanzamento, SpaceX debe obter unha licenza de lanzamento da Administración Federal de Aviación dos Estados Unidos para superar os obstáculos regulamentarios.

En xeral, a recente proba do motor de SpaceX para o prototipo da nave estelar significa un progreso significativo no desenvolvemento da nave espacial de próxima xeración. Co seu foco na reutilización, a nave estelar ten un gran potencial para revolucionar as viaxes no espazo profundo.

– Deorbit burn: Manobra que se utiliza para diminuír e cambiar a traxectoria dunha nave espacial para volver entrar na atmosfera terrestre.

– Motor Raptor: un motor de foguete líquido desenvolvido por SpaceX, coñecido polo seu alto rendemento e a súa capacidade de operar no espazo e noutros corpos celestes.

