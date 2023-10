SpaceX proba un foguete pesado Falcon antes da misión de asteroides Psyche da NASA

SpaceX realizou con éxito unha proba de "fogo estático" do seu poderoso foguete Falcon Heavy no Centro Espacial Kennedy da NASA en Florida. A proba consistiu en acender brevemente os 27 motores da primeira etapa do foguete mentres o vehículo permanecía ancorado na plataforma de lanzamento. Esta proba foi un paso crucial na preparación do Falcon Heavy para a súa próxima misión de lanzar a sonda de asteroides Psyche da NASA.

A misión do asteroide Psyche foi atrasada durante un ano pero agora está en camiño para o lanzamento do 12 de outubro. A sonda está preparada para emprender unha longa viaxe ata o cinto principal de asteroides entre Marte e Xúpiter, onde estudará o misterioso obxecto metálico chamado Psyche. Os científicos cren que Psyche pode ser o núcleo exposto dun protoplaneta, proporcionando información valiosa sobre a formación do planeta e os primeiros días do sistema solar.

O Falcon Heavy, actualmente o segundo foguete máis potente en funcionamento, xa voou sete veces antes, sendo o seu lanzamento máis recente en xullo. Non obstante, a misión a Psyche marcará a primeira misión do foguete para a NASA.

O éxito desta proba achega a SpaceX un paso máis ao seu obxectivo de revolucionar as viaxes e a exploración espacial. Coas capacidades do Falcon Heavy, SpaceX pretende facer o espazo máis accesible e accesible, abrindo novas oportunidades para a investigación científica e as empresas comerciais.

– Definición de protoplaneta: Un protoplaneta é un gran corpo celeste que está en proceso de converterse nun planeta.