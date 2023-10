SpaceX realiza con éxito unha proba de lume estático para o foguete pesado Falcon

SpaceX logrou un gran fito na súa misión de apoiar a próxima misión Psyche da NASA. A compañía aeroespacial completou con éxito o lume de proba estático do seu foguete Falcon Heavy, que se lanzará desde o Centro Espacial Kennedy.

O lume de proba estático é un paso crucial no proceso de preparación do lanzamento. Implica disparar os motores do foguete mentres permanece unido de forma segura á plataforma de lanzamento. Esta proba permite aos enxeñeiros avaliar o rendemento dos motores do foguete e asegurarse de que funcionan a plena capacidade.

O foguete Falcon Heavy é un poderoso vehículo de lanzamento desenvolvido por SpaceX. Consta de tres propulsores, cada un equipado con nove motores Merlin, o que supón un total de 27 motores. Cun empuxe total de máis de 5 millóns de libras, o Falcon Heavy é actualmente o foguete operativo máis poderoso do mundo.

A próxima misión, coñecida como misión Psyche, é unha colaboración entre a NASA e SpaceX. O seu obxectivo principal é estudar un asteroide metálico único chamado Psyche, que se cre que é o núcleo exposto dun protoplaneta que existiu durante a formación inicial do sistema solar.

Ao estudar de preto a Psyche, os científicos esperan obter información valiosa sobre a composición e estrutura dos núcleos dos planetas terrestres, incluída a Terra. Esta información podería proporcionar pistas esenciais sobre a formación e evolución do noso propio planeta.

A conclusión exitosa do lume de proba estático achega a SpaceX un paso máis ao lanzamento do foguete Falcon Heavy que leva a misión Psyche. Unha vez lanzada, a nave emprenderá unha viaxe duns tres anos e medio para chegar ao seu destino, cunha chegada prevista ao asteroide Psyche en 2026.

